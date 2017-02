„Közölje, hol a decemberi pénzünk!”

Tüntetést szerveznek péntek délután négy órától a könyvkiadók az Alexandra budapesti, Nyugati téri könyvesboltja elé, miután úgy tűnik, hogy az összeomlófélben lévő könyvesboltlánc nem fog tudni fizetni azoknak a könyvkiadóknak, amelyeknek a könyveit átvette és el is adta. Csak az árukkal nem tud elszámolni: január közepén levélben jelezte a kiadóknak Matyi Dezső, az Alexandrához kötődő cégek alapítója és fő tulajdonosa, hogy nem tud fizetni.

Az Alexandra-cégek zavarosnak tűnő gazdálkodását több büntetőfeljelentés nyomán vizsgálhatják a hatóságok, de a könyvkiadók szempontjából továbbra sem tűnik logikusnak a történet: ők csak azt tudják, hogy bizományba, vagyis ellenérték nélkül adták oda könyveiket az Alexandrának, majd azokat az Alexandra legalább részben eladta, az árukat viszont nem fizette ki.

Segít, nem segít, hogy segít? L. Simon László volt mindeddig az egyetlen politikai szereplő, aki értékelhető véleményt formált az Alexandra-sztoriról. Lapunknak az Alexandra-ügy kipattanása után azt mondta: életszerűtlen ötletnek tartja, hogy a magyar állam bármilyen módon kisegítse, „konszolidálja” az Alexandrát – egy magánvállalkozást, amely egyszer már csődbe jutott, ezt akkor leginkább a bankok bánhatták. Azt sem tartja elképzelhetőnek, hogy az állam teljes egészében kifizesse az adósságot a kiadóknak. Azt viszont igen, hogy az állam megvásárolja a kiadók Alexandrával szemben fennálló követelését és megpróbálja behajtani. Ez részleges segítséget jelentene, mert a követelést valószínűleg nem teljes áron vásárolná meg az állam. Erről a lehetőségről a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is tárgyalt az illetékes minisztériummal. Most viszont nem úgy tűnik, hogy ezt a megoldást rövid távon elfogadná a kormányzat, legalábbis erről árulkodik Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzászólása a kérdéshez. Szokásos csütörtöki kormányinfóján közölte a verdiktet, miszerint a kormány megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a könyvkiadók adósságát átvállalja, de végül elvetette azt. Megkerestük L. Simon Lászlót, aki nem kívánta magyarázni Lázár kijelentését, viszont kitartott amellett, hogy a könyvkiadók Alexandrával szemben fennálló követelését az állam megvásárolhatná, annál is inkább, mert ez jogilag és technikailag is lehetséges, végül is követeléskezelő cége is van az államnak. A politikus további lépéseket is felvetett nemrég Lakiteleken, például hogy jogszabály útján maximálni kellene a könyvkereskedelemben megszabható árrést. Az Alexandra-ügy mindenképpen kultúrpolitikai ügy is, hiszen a kulturális élet egyik legfontosabb területe, a könyvkiadás és az egyébként is rossz helyzetben lévő könyvkiadók helyzete a tét. Nem beszélve arról, hogy ha a három nagy könyvterjesztő és könyvesboltlánc közül az egyik, az Alexandra kiesik, a magyar könyvpiac megint egy lépéssel közelebb kerül majd ahhoz, hogy monopolhelyzet alakuljon ki, hiszen csak a Líra és a Libri maradna nagyobb könyvterjesztőként a piacon.

A tüntetést két kisebb kiadó, a G-Adam Stúdió és az ElektroPress szervezi. A G-Adam Stúdió elsősorban sport témájú könyveket ad ki; Galambos Ádámé a könyvkiadó, aki mindig is a könyvszakmában dolgozott. Megfordult munkatársként több kiadónál, de közben saját kiadóját is működtette. Idén különösen jó éve lett volna, mert a futball-Eb-n évtizedek óta példátlan magyar siker született. A válogatott nyolcaddöntőbe jutása után Galambos megjelentetett egy könyvet Futball-EB 2016 – Az éjjel soha nem érhet véget címmel, beszámolókkal, interjúkkal, fotókkal, ami a karácsonyi időszakban már kapható volt az üzletekben. Sikeres volt a Phil Taylorról, a darts királyáról szóló önéletrajzi könyv is: az első évben bestseller volt, és még a második évben, tavaly is fogyott.

Galambos számításai szerint két és fél-három millió forinttal tartozik neki az Alexandra, amely az Eb-könyvből az összes átadott példányt eladta. Az utolsó fogyás, amit a cégcsoport ki is fizetett nekik, Galambos Ádám elmondása alapján a 2015. karácsonyi forgalom volt, ahhoz a pénzhez is csak most karácsonykor jutottak hozzá.

Bár Matyi Dezső új tulajdonostársa, a Wolf CRS Kft. szeptember óta bent van a Matyi család könyvkereskedelmi cégében, mégsem szóltak sem ők, sem Matyi Dezső karácsony előtt arról, hogy valami probléma lenne a könyvesboltlánccal. Ehelyett eladták a könyveket az üzletekben, majd januárban, a karácsonyi csúcs végeztével érkezett Matyi üzenete, hogy nem tud a továbbiakban fizetni. Az Alexandra kiskereskedelmi cégét, a Rainbow Kft.-t átvilágító tanácsadó cég, a PD Consulting vezetője, Somogyi Ferenc lapunknak korábban azt mondta: átláthatatlan volt a cég gazdálkodása, ők is csak novemberre jöttek tisztába a cég valódi helyzetével.

Nemrég a G-Adam Stúdió értesítést kapott az Alexandrától, hogy a megmaradt könyveikért – amelyeket ők is visszahívtak az Alexandra-hálózatból – Pécsre kellene lemenniük, ahol az Alexandra raktároz. Galambos Ádámnál ekkor elszakadt a cérna. – Két és fél-három millióval lóg, én szponzorálom három éve az összes bolondériáját. Akkor vigye el a raklapjait. És közölje, hol a decemberi pénzünk! – fakadt ki a kiadó. A raklapokat egyenesen a Nyugati téri Alexandra-könyváruházhoz szállítja. Erre bátorít más kiadókat is. Hozzájuk hasonlóan úgy gondolkodott korábban, hogy nem engedheti meg magának, hogy a könyvei ne legyenek kaphatók az országszerte 56 könyvesboltot üzemeltető Alexandra-hálózatban, ezért inkább bizalmat szavazott a könyvterjesztőnek.

Galambos Ádám úgy látja, hogy célszerű volna, ha sikerülne egy befektetőnek átvennie az Alexandrát, mielőtt darabokra hullik szét, csak attól tart, hogy a hozzá hasonló könyvkiadók helyzetén ez nem változtat, mert a befektető sem fogja kifizetni a könyvkiadóknak a tartozást.

