Matyi Dezső temeti az Alexandrát

Vége az Alexandrának – nyilatkozta a TV2-nek még szombaton Matyi Dezső, a könyvesboltlánc alapítója. Az üzletember nem először állítja: átverték és kiforgatták cégéből. Üzlettársa, a Rainbow Kft.-ben ötvenszázalékos tulajdonnal és menedzsmentjogokkal bíró Wolf CRS Kft. képviselői szerint Matyi Dezső járt el szabálytalanul. Mindazonáltal Matyi a TV2-nek elismerte morális felelősségét a történetben, és azt mondta: nem kellett volna hallgatnia tanácsadóira.

hirdetés

A TV2 azt ígéri: riportban számolnak majd be arról, hogy Matyi Dezső álláspontja szerint hogyan tették tönkre; a beharangozó szerint az üzletember súlyos vádakkal illeti egy patinás tudományegyetem állam- és jogtudományi karát és egy meg nem nevezett újságírót.

Az, hogy valóban vége-e az Alexandrának, a jövőbeli fejlemények kérdése is. Előfordulhat, hogy Matyi Dezső szemszögéből tényleg vége a vállalkozásnak, de ez nem jelenti feltétlenül a könyvesboltlánc végleges bezárását is. A Centrál Médiacsoport Zrt. ugyanis bejelentkezett befektetőnek, legalábbis így értelmezhető az a közlése, hogy együtt kíván működni az üzletlánc fenntartása érdekében. Most folynak a tárgyalások, és egyelőre nem tudni arról, hogy a Centrál elállt volna ettől a szándékától.

hirdetés

Közben a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) ügyészségi vizsgálatot kért az Alexandra-cégek működésével kapcsolatban. A könyvszakmai szervezetnek azért fontos az ügy, mert Matyi Dezső cégének, a Könyvbazár Kft.-nek becsléseik szerint hárommilliárd forint körüli tartozása van könyvkiadókkal és nyomdákkal szemben. Az MKKE elnöksége előtt korábban Matyi Dezső és üzlettársai is úgy nyilatkoztak: büntetőfeljelentést tettek egymás ellen.