13 perc alatt szavazták meg a pénzt a brit királyi családnak

Nem az adófizetők finanszírozzák a Buckingham-palota felújítását és a királyi család költségvetésének közel megduplázását.

Egy tizenkét tagú parlamenti bizottság döntötte el csütörtökön, hogy közel megduplázzák a brit királyi család költségvetését, valamint jóváhagyták a Buckingham-palota időszerű felújítására szánt 360 millió fontos (130 milliárd forint) összeget is – számolt be a brit sajtó. Az alsóházi bizottság tíz tagja szavazott a kiadások növelésére, a Skót Nemzeti Párt két képviselője ellenezte az úgynevezett szuverén államról, azaz a királyi családról szóló törvény módosítását hozó indítványt. A módosító javaslatot még jóvá kell hagynia a parlament alsóházának. Ez jó eséllyel meg is történik a közeljövőben.

Jelenleg II. Erzsébet királynő és családjának finanszírozása ekképpen zajlik: a Crown Estate nevű királyi birtokokat, ingatlanokat és más befektetéseket kezelő cégcsoport befizeti teljes bevételét a brit költségvetésbe, majd az összeg 15 százalékát az állam visszacsorgatja a famíliának. A tervezett törvénymódosítás ezt emelné 25 százalékra ideglenesen, a Buckingham-palota felújításának végéig. Tavaly ez az összeg 43 millió fontot (15,4 milliárd forint) jelentett, ez 76 millió fontra (27,2 milliárd forint) növekedne.

A Buckingham-palota felújítása valóban létfontosságú, a kérdés tavaly novemberben merült fel. Philip Hammond pénzügyminiszter akkori bejelentésekor már beszámoltunk arról, hogy – miként a szintén hamarosan renoválandó parlamenti épület esetében – nagyon elöregedtek az elektromos és vízvezetékek, így megnőtt a beázások és tűzesetek kockázata. Ez pedig nemcsak az épület, hanem az ott tárolt Királyi Gyűjtemény (Royal Collection) nevű művészeti anyag miatt is borzasztó lenne. Éppen ezért áprilisban elkezdenék a felújítást, amely tíz évig tartana úgy, hogy közben a már kilencvenéves II. Erzsébet sem lenne kénytelen elhagyni palotáját, ahol heti két-három napon végzi hivatali teendőit.

A 775 szobás Buckingham-palota 1703-ban épült, 1837 óta szolgál királyi lakhelyként. Hatalmas őspark veszi körül London szívében. Legutóbb hatvanöt éve, 1952-ben esett át alapos, ám nem teljes körű tatarozáson, abban az évben, amikor II. Erzsébet trónra lépett.

Adófontsorsok

A novemberi bejelentést követően a brit republikánusok felháborodtak, és követelték az adófontok felhasználásának kivizsgálását, amit nehezít, hogy az uralkodó nem köteles közérdekűadat-igénylésre választ adni. Internetes aláírásgyűjtés is indult akkor, cikkünk megírásáig 145 ezren írták alá, hogy a brit királyi család fizesse a renoválás költségeit.

Ami egyébként eleve így is van, azaz alaptalan a felháborodás. Egy független, tényeket ellenőrző brit civil szervezet, a Full Fact kiszámolta, hogy a Crown Estate – az elmúlt tíz év bevételei alapján – képes lesz állni a költségeket a megemelt, 25 százalékos visszatérítéssel. A monarchista Royal Central nevű portál publicistája, Benjamin Knights ezt szintén leírta novemberben az Egyetlen adófizető állja majd a Buckingham-palota felújítási költségeit: a királynő című cikkében.

A Skót Nemzeti Párt szóvivője, Tommy Sheppard azonban kitart azon véleménye mellett, hogy az alsóháznak nem szabad majd jóváhagynia a törvénymódosítást. Úgy véli, a tíz évig tartó felújítás alatti esetleges megszorító intézkedéseket nagyon nehezen fogadja majd a közvélemény, ha közben a királyi családra költenek fontmilliókat.