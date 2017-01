A Bem tér önképével minden rendben

Hivatalos látogatáson fogadja májusban Orbán Viktor miniszterelnököt Hszi Csin-ping kínai államfő – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2017 diplomáciai céljait ismertetve.

Hivatalos látogatáson fogadja májusban Orbán Viktor miniszterelnököt Hszi Csin-ping kínai államfő – közölte pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány 2017-es külpolitikai céljairól tartott sajtótájékoztatón a tárcavezető elmondta, Orbán Pekingben tart majd előadást egy, az új selyemúttal kapcsolatban tartott konferencián. Szijjártó szerint a kínai meghívás is példa arra, hogy a magyar diplomácia idén „rekordév” elé néz. A tárcavezető szerint a várhatóan sikeres esztendő eddigi miniszteri tevékenységének köszönhető, Magyarország ugyanis nemet mondott az idegen hatalmak által elvárt szolgalelkűségre.

– Szeretném leszögezni, hogy a külpolitikát a jövőben is a Bem rakpartól fogják irányítani – mondta Szijjártó, s hangsúlyozta, a kormány egyetlen motivációja az idei évben is a magyar érdek lesz. Ezek érvényesítéséhez pedig adott a nemzetközi környezet, hiszen Magyarország valamennyi regionális hatalommal kedvező kapcsolatot alakított ki. Az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Törökországgal kiépített kedvező viszony mellett a tárcavezető említette a fejlődő magyar–kínai kapcsolatokat is.

– Peking európai gondolkodásában Magyarország központi helyen szerepel – mondta Szijjártó. Ezt támaszthatja alá, hogy kérdésünkre a külügyminiszter elárulta, Orbán májusi látogatásakor aláírhatják a kínai–magyar stratégiai együttműködési megállapodást is. Ez pedig a magyar diplomácia tekintetében valóban rekordnak nevezhető. A keleti nyitás politikája ellenére ugyanis hazánk elmaradt több kelet-közép-európai országtól, a legmagasabb szintű politikai együttműködést garantáló dokumentumot a régióban többen évekkel ezelőtt aláírták. Nem tudni azonban biztosat a kelet-közép-európai régió és Kína stratégiai együttműködését célzó megállapodásról. Orbán Viktor még tavaly ősszel vetette fel egy multilaterális együttműködés lehetőségét. Erre vonatkozó kérdésünkre a külügyminiszter annyit mondott, idén nyáron Magyarország rendezi meg a tizenhat kelet-közép-európai ország és Kína közötti tanácskozást, ami arra utal, hogy Peking térségünkben alapvetően nyitott a multilaterális kezdeményezésekre.

A sajtótájékoztatón elhangzottak részletek Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő heti látogatásáról is. Szijjártó elmondta, gazdasági, energetikai és kulturális kérdésekről lesz szó, a szerdai külügyminiszteri találkozót követően Putyin és Orbán csütörtökön találkozik, majd sajtótájékoztatót tart. Szijjártó arról is beszélt, hogy a nyáron Magyarország átveszi a visegrádi csoport elnöki tisztét, és elnökségi programjának fő elemei a hiányzó észak–déli irányú összeköttetések kiépítése, az átállás a digitális gazdaságra, az energiabiztonsági beruházások, de prioritás lesz a brexit kapcsán képviselt álláspont összehangolása is.

A tárcavezető közölte továbbá, lesz magyar–török, magyar–szerb és magyar–szlovén kormánycsúcs is, szintén hozzánk látogat az izraeli miniszterelnök. Továbbá magyar–iráni gazdasági vegyes bizottság jön létre, s nagykövetség nyílik a Fülöp-szigeteken is. Újságírói kérdésre a külügyminiszter azt is elmondta, a kormány a jövőben nem tervez újabb kereskedőházakat nyitni, a mostani hálózat ugyanis képes ellátni feladatát.

Bár a 2017-es év valóban tartalmasnak ígérkezik, a külügyminiszter által használt „rekordév” kifejezés túlzó optimizmusról árulkodik. Legalábbis erre utal, hogy épp a héten minősítette a kormány diplomáciáját két korábbi magyar külügyminiszter, Jeszenszky Géza és Balázs Péter. Az A38 Hajón tartott eseményen nem osztották a tárcavezető véleményét. Az Antall-kormány külügyminisztere, Jeszenszky a Szijjártó hivatalba lépésével kezdődő átszervezéseket, a jó szakemberek eltávolítását és a helyükre hozott fiatalok tapasztalat- és tekintélyhiányát rótta a jelenlegi kormány szemére. Bajnai Gordon egykori tárcavezetője pedig arról beszélt, a stratégiai döntéshozatalt Orbán Viktor, az uniós ügyeket Lázár János tartja a kezében, a „maradék” és a külgazdaság van már csak az egykori külügyi tárcánál.

