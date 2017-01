A demokrata kiszivárogtatót már nyáron meggyilkolták?

Miközben újabb és újabb, a vádoltak által rendre cáfolt, kétes eredetű állítások látnak napvilágot az amerikai elnökválasztásba való orosz informatikai beavatkozás és a győztes Donald Trump zsarolhatóságával kapcsolatban, tartja magát egy másik teória is arról, hogy a rivális Demokrata Párttól miként kerülhettek ki a kínos levelek a kampány során.

hirdetés

Az elmélet egy Seth Rich nevű, a Demokrata Nemzeti Bizottságban dolgozó fiatalember körül forog, aki ebben a hónapban lenne 28 esztendős, ha nem gyilkolták volna meg Washingtonban tavaly júliusban. Rich adatelemzői munkakört töltött be, egyesek szerint ő volt az, aki a WikiLeaks tényfeltáró csoportnak kiszivárogtatta a demokratákra és jelöltjükre, Hillary Clintonra nézve súlyos következményekkel járó leveleket. Azokat, melyekből kiderült, hogy a párt vezetése a színfalak mögött Clintonnak segített az előválasztás során ellenfelével, Bernie Sandersszel szemben, illetve hogy a preferált jelölt bensőséges viszonyt ápolt a Wall Street pénzmoguljaival, de még hosszasan lehetne sorolni a tízezernyi üzenettel együtt napvilágra került kínos részleteket. Ez ugyanaz a kiszivárogtatás, amelyről a demokraták már a választási kampány véghajrájában azt állították, hogy orosz adatlopás eredménye, amely véleményt a voksolás óta a titkosszolgálatok és jóformán az egész washingtoni elit is magáévá tett Trumpékéval szemben.

A rendőrségi verzió szerint a fiatalemberrel rablótámadás végzett, miután kedvenc kocsmájából éjjel 1 óra környékén gyalog indult el 20-30 percre lévő otthona felé. A késői idő ellenére megpróbálta felhívni apját, kétszer is, de ő már aludt. Ezt követően beszélt egy barátjával, majd barátnőjével is, aki a háttérben hallotta, hogy valakik hangoskodnak Rich közelében, aki ekkor már mindössze másfél háztömbnyire volt a házától. Két perccel később a pártmunkás két lövést kapott a hátába, és a kórházba szállítást követően meghalt. Az elkövetők a környékbeli biztonsági kamerák felvételei szerint egy piactól követték áldozatukat, de a közelebbi képeken csak a lábuk látszik, így nem azonosíthatók. A rendőrség annak ellenére kitart a rablótámadás verziója mellett, hogy Richtől semmi értékeset, így sem a tárcáját, sem az óráját, sem az aranyláncát nem vették el, és a kulcsaihoz sem nyúltak.

S hogy mi erősíti azt a verziót, hogy ő volt a kiszivárogtató? Adatelemzői munkakörében hozzáférése volt azokhoz a rendszerekhez, amelyekből a kínos levélhalom is kikerült. Olyan jól dolgozott a választói mozgósításhoz szükséges adatbázis összeállításán, hogy mindössze négy nappal halála előtt ajánlatot kapott, dolgozzon Clinton kampánycsapatában. Persze – vélik az összeesküvést szimatolók – az is lehet, hogy az ajánlat az elhallgattatására tett kísérlet része volt, s miután elutasította, döntöttek a keményebb, végleges módszer mellett. Az időrend is stimmelhet: Richet július 10-én gyilkolták meg, a kínos levelek pedig július 22-én kerültek fel a WikiLeaks honlapjára.

hirdetés

Nem mellékes, hogy a portál alapítója, Julian Assange több interjúban is azt sugallta, hogy Rich volt a kiszivárogtató, és ezért kellett meghalnia. Mi több, húszezer dollárt ajánlott fel a gyilkosok elfogásához vezető információért. Később egy republikánus lobbista is felajánlott százezer dollárt, kiegészítendő a washingtoni rendőrség huszonötezres nyomravezetői jutalmát, ami már önmagában is a legmagasabb összeg, mely ilyen elkövetők fejére jelenleg ki van tűzve az amerikai fővárosban.