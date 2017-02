A dzsihadisták gyermekei is veszélyt jelentenek Európára

Veszélyt jelentenek az Iszlám Állam terrorszervezet dzsihadistáival együtt a Közel-Keletről Európába visszatérő gyerekek is – figyelmeztetett a holland hírszerzés Hágában ismertetett szerdai jelentésében.

A hírszerzés aggodalmait fejezte ki az Iszlám Állam által uralt szíriai vagy iraki területeken radikalizálódott gyerekek miatt, kiemelve, hogy a holland állampolgárokból lett dzsihadisták gyermekei is veszélyt jelenthetnek.

Az irat szerint 190 holland hozzávetőleg 80 gyermekével tartózkodik jelenleg az iszlamista szervezet ellenőrzése alatt álló térségben. Ugyanakkor egyre többen szeretnének közülük visszatérni hazájukba, mivel az Iszlám Államra egyre nagyobb nyomás helyeződik, területei pedig zsugorodnak. A hírszerző szolgálat szerint „tapasztalt és kiképzett harcosokról” van szó, akik merényleteket követhetnek el vagy újabb tagokat toborozhatnak.

Rob Bertholee, a holland hírszerzés (AIVD) vezetője az állami televízióban arra figyelmeztetett, hogy a gyerekek is kaphattak katonai kiképzést. „A fiúkat akár kilencéves korukban is felvehetik a kiképzőtáborokba” – mondta, és hozzátette, hogy ennél fiatalabb gyerekeket is bevetettek már. Hozzáfűzte: „az Iszlám Állam területein élő gyerekek az erőszak miatt elvesztették ártatlanságukat”.