A feje tetejére áll a francia nagypolitika

Őrületes sebességgel pörög a francia belpolitika, az újságok internetes oldalai élő közvetítésekkel versenyeznek egymással, hogy a Francois Fillon konzervatív elnökjelölt közpénzeket érintő visszaélésével kapcsolatos fejleményeket minél részletesebben tárhassák a választók elé. Két nap leforgása alatt kulcsemberek távoztak a politikus mögül, ezzel lehet, hogy halálos sebet kapott a köztársaságiak (LR) kampánya. Fillont március 15-én hallgatja ki az ügyészség. Nem csoda, hogy a zavarodott vagy éppen kiábrándult választók kegyeit keresve Emmanuel Macron szocialista jelölt csütörtöki programadó beszédében külön kitért a nepotizmus kérdésére, arra, hogy a jövőben családtagokat ne alkalmazhassanak a politikusok.

Még mindig megválaszolatlan a kérdés, hogy ha az LR elnökjelöltjének felesége, Penelope Fillon 1998-tól 2013-ig vett fel közpénzeket parlamenti asszisztensként, ez miért nem szúrt szemet senkinek? Miért nem világították át rendesen Fillont elnökjelöltsége előtt? Ha a botrány gyökerét keressük, elég csak Fillon arckifejezését felidézni az első januári sajtótájékoztatójáról, ahol a tiltott kifizetésekről beszélt. A jelölt őszinte döbbenete nem volt megjátszás, valóban nem értette, hogy miért ilyen hevesek és szűnni nem akaróak a támadások – mondta a Magyar Nemzetnek Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő, aki szerint vannak a politikai kulisszák mögött olyan közmegegyezések, amelyek alapján az ilyen jellegű és nagyságrendű pénzeket eddig nem kérdőjelezték meg, és ennek a „szokásjognak” a téves érzékelése is lehet Fillon veszte. A szakértő szerint az ügyet robbantó Le canard enchainé szatirikus laptól függetlenül lehetséges, hogy a jobboldalon valakiknél meglehetett a konkrét információ arról, amit ma Penelope- vagy Fillon-botrányként ismerünk.

Rámutatott: a 2012-es választást követő elszámolási problémák után idén is nagyon nagy bajban van a republikánus oldal a kampány finanszírozását illetően. Ugyanis ha Fillon kiszáll, akár 10 millió eurót is „be kellene nyelnie” pártjának, mert jelöltségét visszamondó politikusnak nem jár állami kifizetés. Többek között ez is állhat a mögött, hogy Alain Juppé, a konzervatívok második legerősebb embere így nem akar beszállni a véghajrába.

Franciaországban a politikacsinálás sokkal inkább családi ügy, mint máshol, a közszereplők egyharmada foglalkoztat családtagokat, így Fillon feleségének titkári állását önmagában nem tartotta senki furcsának – ezt már Martin Michelot francia politikai elemző mondta kérdésünkre. Ez a megállapítás is alátámasztja Fillon döbbenetét, akinek a stábja már második hónapja képtelen rátalálni a megfelelő ellenstratégiára. A pártokkal foglalkozó médiamegjelenések hatvan százaléka a botránnyal foglalkozik, és egy szó sem esik programjáról. Ez rendkívül káros a jelöltre és a pártra nézve – fejtette ki a szakértő. Viszont van egy nagyon erős adu a politikus kezében, ez pedig az elnökjelöltséget hivatalossá tévő ötszáz aláírás, amelyet az alkotmány értelmében közjogi méltóságoktól kell begyűjteni. Erre két hét alatt talán még a versenyből kiszállt Alain Juppé is vállalkozhatna, de mint az szerdán sokadszorra kiderült, Juppé nem akar indulni. Michelot szerint a konzervatívokat kizárólag friss jelöltek, mint a Fillon mögül kiállt Bruno Le Maire volt mezőgazdasági miniszter emelhetik ki a botrányból. A Párizs szomszédságában elterülő Eure megye parlamenti képviselője, a jobboldali jelölt kampányának külpolitikai és Európa-ügyi megbízottja szerdán nem kis döbbenetet kiváltva hívta fel távozásra Fillont, egyúttal hagyta ott csapatát. És valószínűleg Eure megye a Fillon-ellenes zendülés egyik fészke is, Reims városának polgármestere és egy másik megyei képviselő, aki Fillon digitális technológiai szóvivője volt, csütörtökön követték Le Maire példáját. A szintén csütörtökön távozó Sébastien Lecornu kampányfőnök-helyettes a köztársasági oldal további fájdalmas vesztesége.

Egyik szakértő sem vállalkozott, hogy jóslatokba bocsátkozzon arra nézve, hogy a kiábrándult, elbizonytalanodott, de az ősellenség szocialistáktól is idegenkedő választók hova vándorolnak, a friss technokrata gondolatokat ápoló Emmanuel Macronhoz, vagy a radikális jobboldali Marine Le Penhez, akinek mentelmi jogát egyébként épp tegnap függesztették fel az Európai Parlamentben, mert az Iszlám Állam által végrehajtott kivégzésekről készült fotókat tett közzé a Twitteren.

Martin Michelot szerint a konzervatív oldal összeomlófélben van, ám nem jobb a helyzet a szocialistáknál sem, Benoit Hamon és Emanuel Macron egymást gyengítik, ráadásul a népszerűségi listákon szépen felfelé kapaszkodó Macron sehol se lenne, ha nem ütött volna be a botrány a jobboldalon. Ami a távolabbi jövőt illeti, Franciaország a szakértő szerint egy ideig „magával lesz elfoglalva”, és vissza fog lépni az európai színtérről, hogy rendezze a belpolitikában, a társadalomban felgyülemlett problémákat. Ez egyértelműen Németország egyeduralmát fogja erősíteni az uniós színtéren, ami nem biztos, hogy kedvező lesz a kisebb tagállamok számára.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 03.