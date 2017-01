A floridai merénylő jelezte, hogy fegyver van nála

Kifejezetten a floridai Fort Lauderdale nemzetközi repülőterét választotta ki támadása helyszínéül az a férfi, aki pénteken lövöldözni kezdett, öt embert megölt, nyolc másikat pedig megsebesített – közölték szombaton az amerikai hatóságok.

Egyelőre nem világos, hogy mi volt a támadó indítéka, s továbbra is azt feltételezik, hogy a korábban Irakot megjárt veterán egyedül cselekedett, nem volt tettestársa – tették hozzá. A 26 éves, Esteban Santiagót sikerült őrizetbe venni, miután pisztolyából kifogyott a lőszer. Az elkövető elmeállapotát vizsgálják a nyomozók. George Piro, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) miami kirendeltségének vezetője szerint Santiago együttműködött a nyomozókkal többórás kihallgatása során szombatra virradóra. Hozzátette: egyelőre nem zárják ki a terrorista indítékot, és egyben azt is vizsgálják, hogy a gyanúsított hova utazott az elmúlt időben. A gyanúsított családját is kikérdezték.

Floridai rendőri források korábban arról számoltak be, hogy az elkövető Kanadából érkezett Fort Lauderdale-be, de ezt Kanada washingtoni nagykövetsége nem sokkal később cáfolta. A CNN hírtelevízió később tudni vélte, hogy a tettes Alaszkából érkezett. Az EFE spanyol hírügynökség azt írta, hogy csütörtökön indult az alaszkai Anchorage-ból, ahol menyasszonya és gyermeke lakik. Onnan Minneapolisba utazott, s ezután szállt fel egy Floridába tartó gépre.

A hírek szerint még a beszálláskor jelezte, hogy egyetlen poggyászában fegyver van. Fort Lauderdale repülőterén, miután a csomagjához hozzájutott, bement a mosdóba, ott elővette fegyverét, ezután ment ki és kezdett lövöldözni. Célpontjait véletlenszerűen választotta ki, és fejmagasságban adta le a lövéseket. Szemtanúk szerint a lövöldöző „Star Wars” feliratú pólót viselt, és semmit sem mondott, amikor tüzet nyitott. Rick Scott floridai kormányzó szerint a sebesültek némelyike még mindig válságos állapotban van. A repülőtéren időközben helyreállt az utasforgalom.