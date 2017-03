A franciák fele elutasítja a Nemzeti Frontot

A francia Nemzeti Frontról (FN) és elnökéről, illetve államfőjelöltjéről, Marine Le Penről a franciák többségének még mindig negatív a véleménye, a megkérdezettek 58 százaléka szerint a radikális jobboldali párt veszélyes a demokráciára – derül ki Kantar Sofres közvélemény-kutató intézet éves felmérésből, amelyet a Le Monde című napilap és a France Info közszolgálati hírrádió hozott nyilvánosságra kedden. Az éves felmérés megerősíti azt, amit a hat hét múlva esedékes elnökválasztás jelöltjeinek esélyeit kutató felmérések is mutatnak, miszerint az FN nézeteit a franciák mintegy harmada hosszú évek óta osztja.

Ugyanakkor a pártnak az elutasítottsága is erősen érezhető a francia társadalomban. Az elmúlt négy évben ismét fokozatosan nőtt azok aránya, akik szerint az FN veszélyt jelent a demokráciára. Jelenleg a franciák 58 százaléka gondolja ezt, míg öt éve még csak 46 százalékuk látta így.

A felmérés szerint azt a gondolatot is nehezen tudja az FN egyelőre elhitetni, hogy kormányzóképes, és hogy Marine Le Pen a saját stabil táborán kívül másokat is meg tud győzni. Jelenleg ebben a megkérdezettek 42 százaléka hisz, ami 7 százalékponttal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Ennek elsősorban az lehet a magyarázata, hogy a 2015-ös regionális választásokon az FN az első fordulóban, amit meg is nyert, a teljes táborát mozgósította, de a második fordulóra már nem tudott új szavazókat meggyőzni, így végül egyetlen régió irányítását sem tudta megszerezni.

A másik fő problémát Marine Le Pen számára az elnökválasztáson a felmérés szerint az jelentheti, hogy a franciák többsége elutasítja azt a fő tematikát, amellyel az FN kampányol, mégpedig Franciaországnak az eurózónából történő kivezetését. Ezt csak a megkérdezettek 22 százaléka szeretné, míg öt évvel ezelőtt a franciák harmada támogatta ezt az ötletet. A felmérés szerint az FN-szavazóknak is csak 64 százaléka látná szívesen Franciaországot az eurózónán kívül.

A legfrissebb elnökválasztási felmérés szerint – amelyet az Elabe intézet készített március 5-én és 6-án ezer ember megkérdezésével – az első fordulóban Marine Le Pen végezhet az élen 26 százalékkal, míg Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi gazdasági minisztere 25,5 százalékot érne el, ha most tartanák az elnökválasztást. Francois Fillon konzervatív jelölt 19 százalékkal végezne a harmadik helyen, s nem jutna be a második fordulóba. A második fordulóban Emmanuel Macron és Francois Fillon is 60 százalékos többséggel győzheti le Le Pent, aki 40 százalékot kapna a jelenlegi állás szerint.