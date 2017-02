A líbiai káosz és a migránsok tömege okoz fejfájást

Megkezdődött Máltán az európai uniós állam- és kormányfők nem hivatalos csúcstalálkozója, a fő témák várhatóan a menekültválság kezelése és Donald Trump amerikai elnökké választása lesznek. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is a helyszínen van, egyből oda is szúrt a többieknek.

Az Egyesült Államoknak joga van meghatároznia saját határpolitikáját – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a máltai fővárosban, Vallettában, amikor megérkezett a találkozóra. Donald Trump amerikai elnök döntésére reagálva – amellyel hét muzulmán többségű ország állampolgáraira beutazási tilalmat vetett ki – kijelentette, meglepetéssel figyeli azokat a neurotikus európai reakciókat, amelyekkel minősítgetik az Egyesült Államok döntését". Orbán Viktor azt mondta: az Egyesült Államok nem tagja az EU-nak, egy független állam, és mint független államnak joga van meghatároznia a saját határ-, kül- és migránspolitikáját is.

Orbán megszólalása is jól jelzi, miről lesz szó az uniós csúcsvezetők megbeszélésén. Donald Trump megválasztását, valamint első intézkedéseit annak fényében igen nehéz lenne megkerülni, hogy az Egyesült Államok még ma is egyértelmű vezetője a nyugati világnak, Európa védelmében és kereskedelmében is óriási szerepe van.

Szó lesz várhatóan arról is, hogy az Egyesült Királyság parlamentje döntött az Európai Unió elhagyásának (brexit) menetrendjéről is. Theresa May brit miniszterelnök így várhatóan a nyilvánosságra hozott brexitmenetrendről és igényekről fogja tájékoztatni a feleket.

Nem lehet megkerülni a menekültválságot sem, annak ellenére sem, hogy a törökökkel kötött törékeny megállapodáson kívül – mely legalább lélegzetvételhez juttatta az európai államokat – eddig túl sok eredményes lépésről nem sikerült dönteni. Várhatóan Líbia helyzete kap majd ebben hangsúlyos szerepet, Olaszország és az észak-afrikai ország pont jövő csütörtökön készül aláírni egy egyetértési nyilatkozatot a migrációs hullám megfékezéséről. Az Arab Tavasz kitörése után ugyanis Líbia polgárháborúba süllyedt, több frakció harcol a befolyásért és a területekért, a stabilitás és a hatékony központi kormányzat megszűnésével párhuzamosan pedig migránsok százezrei használják ki a gyenge ellenőrzést, és indulnak Európa felé Líbián, és a Földközi tengeren át. Az ENSZ adatai szerint Olaszországba csak tavaly 180 ezer bevándorló érkezett, 90 százalékuk az észak-afrikai országból, vagy legalábbis ott tengerre szállva indult útnak. Róma egyébként az érkezők tömege miatt az egyik leghangosabb szószólója a migránsok Európán belüli szétosztására szolgáló kvótarendszer bevezetésének.

Az olaszok törekvését a Líbiával történő megállapodásra egyébként az Európai Unió is támogatja – erről csütörtökön Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is beszélt miután megbeszélést folytatott Fájez esz-Szarrádzs líbiai kormányfővel. Angela Merkel német kancellár mindenesetre pár napja még arra figyelmeztetett, hogy addig nem lehetséges egy török-típusú, migráció visszafogásáról szóló egyezmény aláírása Líbiával, amíg helyre nem áll az ország stabilitása.

Orbán Viktor magyar kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Szecsődi Balázs / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor szerint az új kormánnyal Olaszország csatlakozhat azokhoz az országokhoz, amelyek - köztük Magyarország - szerint a helyzet tarthatatlan, az unió által a bevándorlás ügyében eddig követett irány rossz, az a jó, amelyet Magyarország követett. Tehát nem beengedni kell a migránsokat, és utána megoldani a problémáikat, hanem a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, és "nem szabad beengedni a problémát a területünkre" - fogalmazott a miniszterelnök Máltán. Szerinte ha "Olaszország is csatlakozik a mi klubunkhoz, akkor az azt jelenti, képesek lehetünk arra, hogy Líbia parti vizeinél megakadályozzuk az áthajózást, és képesek leszünk arra, hogy visszavigyük a migránsokat Líbiába, ahelyett, hogy beszállítanánk őket Európába".

Persze ennek az érmének is két oldala van, az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet arra figyelmeztet, hogy az EU tengeri határainak lezárása több ezer menekültet és migránst tenne ki rettenetes jogsértéseknek Líbiában, szerintük a líbiai partiőrség által elfogott embereket őrzött táborokba vinnék vissza. Úgy látják, az észak-afrikai országban a migránsok kizsákmányolása, vagy a kínzása is lehetséges.