A maguk országánál Pakisztán is biztonságosabb

Egy ötfős csoport tüzet gyújt hulladékokból, a felett melegítenek egy vizet egy lavórban, amiben teafilterek úszkálnak Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Rendkívül rosszak a tapasztalataik a magyar rendőrökkel azoknak a migránsoknak, akikkel szabadkai és belgrádi utunk során találkoztunk. Ők úgy gondolják: nálunk a legrasszistábbak a rendőrök a világon. Megkerestük az Orvosok Határok Nélkül szerbiai munkatársait is, akik az elmúlt hetekben sokat emlegetett jelentést írták a magyarországi viszonyokról.

Nem kell sok idő, hogy valaki sérült migránsokkal találkozzon Szerbiában. Habár a Szabadka melletti téglagyár épületéből múlt pénteken a rendőrség elszállította a migránsokat az ország déli határára, a presevói táborba, néhány nap alatt újabbak és újabbak érkeztek ide. Többnyire a magyar határról. A többségük már legalább egyszer megpróbálta átlépni a határt, de ez nem sikerült nekik, és még sérüléseket is szereztek.

Nagyjából húszan lehetnek az elhagyatott, romos épületekben. Egy ötfős csoport tüzet gyújt hulladékokból, a felett melegítenek vizet egy lavórban, amiben teafilterek úszkálnak. Tejet öntenek hozzá, azt isszák szétvágott műanyag palackokból. A fiatal férfiakból álló csoport a tűzhöz invitál minket – a löttyel is megkínálnak, ezt inkább visszautasítjuk –, majd miután megtudják, hogy Magyarországról vagyunk, mutatni kezdik sebesüléseiket, amiket a határon szereztek.

Saklain, egy pakisztáni fiú a homlokán és a szemén végighúzódó kutyakarmolást mutat. Elmondása szerint amikor társaival átmászott a kerítésen, azonnal rendőrök érkeztek, azt kiáltották, álljanak meg. Így is cselekedtek, ám mégis rájuk engedték a kutyát, és ezt kiabálták neki: „Kurvá ánád, kurvá ánád!” Saklain azt mondja, nem tudja, ez mit jelent, de mások is említették, hogy a magyar rendőrök mindig ezt kiabálják. Mivel mindig mérgesek ilyenkor, csak valami csúnyát jelenthet. A fiatal szerint a rendőrök azért voltak ilyen agresszívek, mert rasszisták. Utálják azokat, akiknek sötét a bőrük.

Ali Shannak kibicsaklott az ujja, amit most piszkos fáslival tekertek be Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet Ali Shannak kibicsaklott az ujja, amit most piszkos fáslival tekertek be

Mi olyanok vagyunk, mint a víz

Egy másik pakisztáni fiúnak, Ali Shannak kibicsaklott az ujja, amit most piszkos fáslival tekertek be. Szerinte egyértelműen azért csavarták ki az ujját a rendőrök, mert rasszisták. „A maguk országánál Pakisztán is biztonságosabb volt, ott legalább nem vernek minket a bőrszínünk miatt” – panaszolja a férfi, hozzátéve, olyanokkal is találkozott, akinek a lábát törték el a rendőrök, és akinek a fejét rugdosták azután, hogy a földre került. Ezzel együtt ők már soha nem térnek vissza Pakisztánba, inkább újra próbálkoznak. „Mi olyanok vagyunk, mint a víz” – mondja, és a hasonlatot így magyarázza: arra mennek tovább, ahol nem ütköznek akadályba.

Utunk során bizonyítékokat is kerestünk, hogy valóban magyar rendőrök okozták a sérüléseket. Akár fényképet vagy videót az atrocitásról. Ali Shan szerint ilyet nehéz találni, mert a magyar rendőrök összetörik a telefonjukat. Így jártak ők is, ezért most másoktól tudakozódnak, hová lehetne innen továbbmenni.

A szabadkai téglagyárnál találkozunk a Menedékkérőket Védő és Segítő Központ (APC) munkatársaival. Ők is megerősítették, hogy azért nincsenek bizonyítékok arra, hogy a magyar rendőrök bántalmazták a menekülteket, mert szétverik a telefonjukat. Mészáros Isabella, a szervezet munkatársa elmondta, a legkülönbözőbb sérülésekkel találkoztak eddig. Mielőtt pedig elszállították volna innen a menekülteket, nagyjából minden másodiknak volt valamilyen sebesülése, amit a magyar határon szereztek.

Ahmad Walival a falnál, ahová a magyar határon összeszedett sérülésekről készített fényképeket ragasztották ki Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Szégyenfal Magyarországról

A belgrádi autóbusz-pályaudvar környéke továbbra is tele van migránsokkal. A közgazdasági kar előtti parknál legalább százan vannak, és ennél is többen gyűltek össze a közeli elhagyatott hangárokban. Tüzet gyújtanak, melegednek. Itt találkozunk egy afganisztáni fiúval, Ahmad Walival, aki elkísér minket egy helyre a barakkokban, egy falhoz, ahová a magyar határon összeszedett sérülésekről készített fényképeket ragasztották ki. Csak erős gyomrúaknak ajánlott a látvány. Több helyütt nyílt sebeket látni az áldozatokon.

A férfi embercsempészekkel jutott el a magyar határig, ahol átvágták a kerítést. A történetet így folytatja: ezek után több rendőr is megjelent kutyákkal, leteperték a földre, rugdosni kezdték őket mindenhol, az ágyékukat is. Fel sem tudtak kelni. Végül visszaküldték őket Szerbiába, ahonnan ő most már inkább Horvátország felé folytatná az útját.

Az egyik hangárban migránsok nyiratkoznak. Nadzsib Hán Pakisztánból érkezett, most az ollójával mutatja magán a sérüléseket, amit a magyar rendőrök okoztak. Miközben barátja frizuráját igazítja, elmondja: egyszerre öt rendőr verte meg, egyikük a fejére is rátaposott. Ő sem adja fel: újra Magyarország felé próbálkozna.

Miközben továbbra is bizonyítékokat keresünk, egy huszonéves férfi lép oda hozzánk. Orvosi igazolást mutat arról, hogy megverték. A papírt az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet állította ki, amely nemrégiben súlyos aggályokat fogalmazott meg a magyar határon történt bántalmazásokkal kapcsolatban. Ahmad február 22-én 23 órakor próbálta átlépni a magyar határt. Elkapták, bottal verték. Az orvosi papíron rögzítették, hogy a férfi combjain zúzódásokat találtak. Az igazoláson ez áll: „Visszavetették Magyarországról. A magyar rendőrség megverte. Bottal verték meg.”

Sor a váróban

Nem az MSF az egyetlen szervezet, amely felfigyelt a migránsok sebesüléseire. Varga Tibor, a Kelet-Európa Misszió szabadkai vezetője is arról beszélt lapunknak, hogy sok menekült panaszkodott verésre a magyar határon. A belgrádi Info Park civil szervezet munkatársa, Braniszlava Gyonin képeket is mutat, amiket az összevert migránsokról készítettek: az egyiken törött karú, bekötött szemű migráns áll.

A belgrádi Kocsa Popovics utca sarkán rendezték be az MSF rendelőjét Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A belgrádi Kocsa Popovics utca sarkán rendezték be az MSF rendelőjét, ahol ilyenkor is hosszú sorok kígyóznak. Migránsok várnak, hogy bejuthassanak az orvoshoz. Nemcsak összevert menekültek vannak itt, olyanokkal is találkozunk, akik fejfájással jöttek. Napközben három orvos és öt nővér fogadja a pácienseket váltásban. Most Marko Iszajlovics rendel, Manszur Szafe, egy 19 éves afganisztáni fiú mutatja neki a sérüléseit. Őt háromszor is megverték a határon, legutóbb két hete. A földön feküdt, úgy is rugdosták a rendőrök – állítja. A férfi annak is tanúja volt, hogy egy 14 éves fiúra küldtek kutyát a rendőrök.

– Van olyan bizonyítékuk, amelyen egyértelműen látszik, hogy magyar rendőrök verik a menekülteket? – ezt a kérdést Andrea Contentának, az MSF humanitárius ügyekért felelős belgrádi megbízottjának tesszük fel, aki részt vett a jelentés készítésében. Contenta egyenesen válaszol: nincs ilyen, de ők nem foglalkoznak a határok figyelésével, nem ez a dolguk. Amit ők tehetnek, annyi, hogy ellátják a sebesüléseket, dokumentálják az eseteket. Ami a számokat illeti, eddigi tapasztalataik szerint minden második nap van esetük, amikor el kellett látniuk menekültek sérüléseit.

A magyar belügyminisztérium az MSF jelentésére közleménnyel reagált, melyben kifejtették, „az Orvosok Határok Nélkül támogatói háttere közismerten Soros Györgyhöz kötődik”. Andrea Contenta erre így reagált: szervezetük nem akar politikával foglalkozni, itt orvosok dolgoznak, akik elmondták, mit tapasztaltak.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

