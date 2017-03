A marosvásárhelyi iskoláért tüntetnek a szülők

Péntekig tartó tüntetéssorozatba kezdett hétfőn a marosvásárhelyi prefektusi hivatal előtt a létbizonytalanságba sodort marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumban tanuló gyermekek szüleinek egy csoportja.

A Civilek a Katolikus Iskoláért csoport tíz tagja péntekig naponta 10 és 11 óra között feliratokkal tiltakozik a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és prefektusi hivatal közelében levő téren. Csíky Csengele, a csoport szóvivője az MTI-nek elmondta: korábban közérdekű adatigényléssel fordultak az iskola ügyében érintett valamennyi intézményhez, és a kapott információk alapján megállapították, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalé a legnagyobb felelősség az iskola körül kialakult áldatlan helyzet miatt. Hozzátette: ennek ellenére nem tüntethetnek a polgármesteri hivatal előtt, mert a helyi önkormányzati testület egy korábbi határozata ezt megtiltja.

Csíky Csengele elmondta, tíz személy tiltakozását kérték, és a városháza a közeli Győzelem teret jelölte meg a tiltakozás helyszínéül. Hozzátette: a molinójuk kifeszítésére nem kaptak engedélyt, ezt ennek ellenére kibontották a tiltakozás helyszínén. Megjegyezte, hogy szívesen látják a szolidaritásukat kifejezni óhajtó marosvásárhelyieket. Aki tiltakozni jön, pár percre beállhat a táblákat tartó szülők sorába, vagy a közelben megállva biztosíthatja szolidaritásáról a szülői csoportot.

A szóvivő elmondta, a tüntetéssorozattal nyomást akarnak gyakorolni a polgármesteri hivatalra, hogy lássa el feladatát az iskolák ügyében. Ha a hivatal továbbra is késlekedik a jövő évi iskolahálózatra vonatkozó határozat elkészítésével, akkor más, erősebb tiltakozási formákat választanak. „Megyünk előre, nem adjuk fel!” – jelentette ki a szülői csoport szóvivője.

Elmondta: ugyan egy sor határidő lejárt, még mindig van lehetőség arra, hogy a cikluskezdő osztályokat is beindítsák a római katolikus gimnáziumban. Úgy vélte, nem áll fenn annak a veszélye, hogy a bizonytalanság láttán a szülők más tanintézet elemi osztályába íratják be gyermekeiket. Hozzátette, az is jogi kapaszkodót nyújt számukra, hogy az előkészítő osztályba jelentkező 24 gyermek több mint felének a nagyobb testvérei a római katolikus gimnáziumban tanulnak.

A romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly november elején indított eljárást Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan Somesan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen, mert szerinte annak ellenére járultak hozzá a római katolikus gimnázium működéséhez, hogy tudták: valójában az iskola nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.

A DNA február végén az iskolában tanuló gyermekek szüleit is kezdte kihallgatni, azt sugallván számukra, hogy gyermekeik elveszíthetik azokat az iskolai éveket, amelyek alatt a gimnáziumban tanultak. A Maros megyei tanfelügyelőség február végén arról döntött, hogy a bizonytalan jogi helyzet miatt nem engedélyezi a beiratkozást a gimnázium cikluskezdő osztályaiba.