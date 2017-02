A nemzeti gárdával menne Trump a bevándorlók ellen?

A Trump-adminisztráció fontolgatja a nemzeti gárda mintegy százezer tagjának mozgósítását azzal a céllal, hogy megtalálják az illegális bevándorlókat, köztük azt a több millió embert, akik a mexikói határon szöktek át – írja a Guardian.

A 11 oldalas javaslat szerint – melynek tartalmáról az Associated Press amerikai hírügynökség számolt be – példa nélküli, a bevándorlással szembeni fegyveres erőfeszítéseket tennének Portland, Oregon, New Orleans és Louisiana területén, vagyis a mexikói határtól igen távol fekvő területeken is. A dokumentumban a négy, a mexikói határnál található állam – Kalifornia, Arizona, Új-Mexikó és Texas – is szerepel, valamint kitér az ezek szomszédságában lévő Nevadára, Utah-ra, Coloradóra, Oklahomára és Arkansas-ra.

A tervezet szerint ezek a csapatok arra kapnának engedélyt, hogy ellássák a vizsgálattal kapcsolatos feladatokat, illetve elfogják és letartóztassa az „idegeneket” az Egyesült Államokban.

Arizona, Utah, Nevada, California, Colorado, Oklahoma, Oregon és Új-Mexikó állam vezetőinek szóvivője az AP-vel közölte: nem volt tudomásuk a javaslatról, és egyelőre korai, hogy megvitassák az ebben történő részvételt.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője szerint a beszámoló „100 százalékban hamis”, vagyis szó sincs olyasmiről, hogy be akarnák gyűjteni a bevándorlókat, arról pedig pláne nem, hogy a nemzeti gárdát is mozgósítanák ehhez.