A New York Times is ír a CEU elleni támadásról

A demokrácia sarokköveit próbálja kifordítani a magyar kormány, amikor a török és az orosz példát követve az egyetemi kampuszok függetlenségét támadja – írta a New York Timesben Michael Ignatieff, a budapesti székhelyű CEU rektora.

Európában is veszélybe került az egyetemek szabadsága -írta a vasárnap megjelenő The New York Times-ban Michael Ignatieff.

A szerző, a Magyarországon szabályszegőnek, sőt csalónak minősített Central European University (CEU) rektora emlékeztet rá: az egyetemi kampuszok önállósága a demokráciák alapját jelenti, és jellemző, hogy minden autoriter rendszer veszélyezteti és támadja az imtézmények szabadságát: Putyin kormánya bezáratta a szentpétervári Európai Egyetemet, Recep Tadzsip Erdogan török elnök pedig börtönbe küldi az ellenzékinek tartott tanárokat és hallgatókat.

Azonban most először fordul elő, hogy egy európai uniós tagállam, a NATO szövetségese nyílt támadást készít elő egy akkreditált amerikai intézmény, a CEU szabadsága ellen, ami már több mint 20 éve ad nemzetközileg is elismert képzést magyar és külföldi hallgatók tízezreinek.

Ignatieff szerint Orbán Viktor kabinetje teljes, a az oktatók és hallgatók kiválasztására is kiterjedő ellenőrzést szeretne a CEU felett, és önkényes feltételekhez – például amerikai intézményalapításhoz – kötné az egyetem budapesti működését.

„A külföldi egyetemek működését korlátozó magyar jogszabály politikai vandalizmus vagy éppen látványos önkárosító gyakorlat – de míg elsődleges célja, hogy felszámoljon egy Soros György nevéhez köthető egyetemet, gyakorlatilag megszüntetné azt a kevés magyarországi autonóm intézményt is, ami még képes bírálatot megfogalmazni a magyar kormány ellen – fogalmaz a CEU rektora.

Bár a Trump-adminisztráció és az egyetemi vezetők között jelenleg nincs nagy szerelem, Michael Ignatieff szerint az Trump kormánya sem utasíthatja vissza, hogy szembeszálljon egy amerikai intézetet ért támadással.