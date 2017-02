A román nép ráébredt, hogy lépnie kell

Soros vagy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szervezi a romániai tüntetéseket? Forradalom zajlik az országban, vagy jól szervezett manipuláció áldozatai a tüntetők? Bukarestben megtaláltuk azt az újságírót és portálját, akire és amelyre figyel az ország: a Hotnews.ro oldalt naponta 3,8 millióan olvassák.

Dan Tapalaga Fotó: Hermann Endre

Dan Tapalaga negyvenkét éves újságíró aktuális írásait százezrek olvassák – munkahelyének, a Hotnews.ro hírportálnak olvasottsága egy hét alatt 1,8 millió napi egyedi felhasználóról 3,8 millióra ugrott. Ők húzták meg először a vészharangot, hogy valami sunyiságra készül a kormány, egérutat szerezve korrupcióval és hivatali visszaéléssel vádolt embereinek, és Klaus Iohannis államfő is cikkeik nyomán próbálta megakadályozni a sürgősségi kormányrendelet megszavazását. A Győzelem téren tüntető emberek Tapalaga cikkeiből értesülnek arról, mi történik épp a kormányban és a parlamentben, és akkor is a portált nyitják meg, ha meg akarják tudni, hányan vannak éppen a kormányépület előtt.

– Soros György, a román titkosszolgálat, vagy ki szervezte-szervezi a tüntetéseket?

– Senki, ez egyszerű történet. Én következetesen sürgősségi forradalomnak vagy tiszta revolúciónak nevezem az írásaimban. Az emberek határozott nemet mondtak a törvényben szentesített lopásra. Soros csődbe ment volna, ha le kellett volna fizetnie félmillió embert – tegnap este legalább ennyien voltak az utcán Románia településein. Ennyi embert nem lehet manipulálni.

– A SRI sem képes erre?

– Nem. Nézze, Székelyföldön sok olyan román állampolgár él, aki nem vagy alig beszél románul. Ők is utcára mentek. Őket hogyan manipulálta a SRI? Az utca hangjának üzenete világos: a népnek elege van a korrupcióból. Ez nem kitalált szlogen. Az emberek rájöttek, hogy a hatalom visszaél az erejével, ezért most megmutatják, hogy ők mennyire erősek.

– Megbukik a kormány?

– Nehezen tudom elképzelni, hogy a Grindeanu-kabinet ki tud tartani ilyen helyzetben, amikor ennyire elveszítette az emberek bizalmát. Ez nemcsak itthon, külföldön is megtörtént. A döntés a Szociáldemokrata Párt kezében van, de úgy gondolom, mivel ők nyerték meg a választást, nekik kell új kormányt alakítaniuk. Nem a párt semmisítette meg magát a napokban, hanem az általa létrehozott kabinet, ezért van lehetősége korrigálni. Előre hozott választást követelni butaság – két hónapja majd ötven százalékot szereztek, és Romániának nincs szüksége arra, hogy a politikai válsághelyzet folytatódjon. Egy normális kormányra viszont szükség volna. Pénteken fedeztük fel, hogy egy másik sürgősségi rendeletben eltörölték a költségvetés elköltésének korlátait is – mostantól nyakra-főre lehet hitelt felvenni. Ebből egyrészt fizetni lehet a jóléti intézkedéseket, így tudják betartani a választási ígéreteiket, másrészt sokkal többet hazavihetnek belőle. Mi azt mondjuk, a Grindeanu-kabinet szervezetten, következetesen próbálja az országot a törvényes lopás útjára vezetni, ráadásul ezt éjszaka, lopva teszi. Eleve korrupt országban élünk, elegen lopnak, de legalább voltak intézmények, amelyek akadályozták ezt. Egyébként a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóságot (DNA) is be akarták szántani, összevonva egy másik szervezettel, és új, hithű pártembert nevezve ki az új szerv élére.

– Korábban is voltak gazemberségek, politikusi trükkök az országban, mégsem tódult a tömeg az utcára. Mi változott?

– Hatalomra került egy párt közel ötven százalékkal, elfoglalva minden vezetői széket. A kampányban előzetesen nem beszéltek arról, hogy kegyelmet fognak adni a korruptjainak, de aztán kiderült, hogy ez a prioritás. Amikor megírtuk, hogy erre készülnek, folyamatosan tagadták. Látszólag egyeztetést kezdeményeztek azon a napon, amelyiknek az estéjén elfogadták, hogy elaltassanak minket. Nem volt a kormány napirendjén, mégis este tízkor megszavazták, és gyorsan meg is jelent a hivatalos közlönyben – az erővel való ilyen visszaélés már túl sok volt a románoknak.

Liviu Dragnea PSD-elnök hétfő délben a román parlamentben, az újságírók gyűrűjében Fotó: Lukács Csaba / Magyar Nemzet

– Ha most lenne a választás, nyerne a PSD?

– Nehéz kérdés. Alig két hónapja nyert nagyon, és a tapasztalat azt mondja, hogy a választóknak kell legalább fél év, de inkább egy esztendő, hogy kiábránduljanak, és átvándoroljanak egy másik párthoz. Igaz, ez rendkívüli helyzet, de a korrupció az ellenzék legtöbb pártját is érinti, tehát alig van tiszta ember. Azért sem lenne értelme most az előre hozott választásnak, mert nincs kire szavazni. Az embereknek elegük lett a politikusokból. Mentalitáscsere zajlik a tömegnél – ennek voltak már jelei, gondoljunk a Colectiv klubbeli tragédia utáni tüntetésekre vagy még korábban a verespataki bányanyitás elleni tiltakozásokra –, és ennek társadalmi hatása csak az 1989-ben bekövetkezett változásokhoz mérhető. A román nép ráébredt a saját erejére és öntudatára, felfogta, hogy lépnie kell, ha változást akar.

– Hol voltak ezek az emberek decemberben, a parlamenti választáson?

– Ott még nem tartunk a fejlődésben, hogy rájöjjünk: nemcsak a dühünket kell kifejezni, amikor felháborodunk, hanem el kell menni szavazni akkor is, amikor a választásokat szervezik.