A skót parlament rábólintott a függetlenségi referendumra

Az edinburghi törvényhozás kényelmes többséggel, 69:59 arányban szavazta meg Nicola Sturgeon indítványát.

A keddi parlamenti szavazás mindazonáltal korántsem jelenti az újabb referendum tényleges kiírását. Sturgeon arra kért és kapott felhatalmazást, hogy engedélyt kérhessen a brit kormánytól a függetlenségi népszavazás előkészítésére és meghirdetésére.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, amelyen az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.

Az újabb referendum kiírására a közeljövőben nem lehet számítani.

Nicola Sturgeon, aki a múlt héten ismertette az általa felvázolt menetrendet, maga is hangsúlyozta: az új népszavazást legkorábban 2018 őszén, legkésőbb 2019 tavaszáig lehetne megtartani.

Theresa May brit miniszterelnök azonban már a keddi edinburgh-i parlamenti szavazás előtt gyakorlatilag kizárta, hogy engedélyezzék az újabb skóciai függetlenségi népszavazást a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló, hivatalosan szerdán kezdődő tárgyalássorozat lezárása előtt.

A skót népszavazási tervek ismertetése utáni nyilatkozatában Theresa May kijelentette: „nincs most itt az ideje” az újabb referendumnak, mivel jelenleg minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani. May szerint ha ezzel egy időben a skóciai népszavazással is foglalkozni kellene, az rontaná az esélyeit egy olyan megállapodás elérésének az EU-val, amely Skócia számára is kedvező.

A brit miniszterelnök arról viszont nem szólt, hogy később, az EU-tárgyalások után hozzájárulna-e a skóciai függetlenségi népszavazás kiírásához.

Sturgeon azzal indokolja az újabb függetlenségi népszavazás szükségességét, hogy Skóciát akarata ellenére „rángatják ki” az Európai Unióból.

A brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt, de országos átlagban így is a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

Nicola Sturgeon érvelése szerint a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) választási programjában az állt, hogy a skót kormány jogot formál az újabb függetlenségi népszavazás meghirdetésére, ha a skót függetlenségről rendezett 2014-es népszavazás időszakához képest jelentősen és érdemben megváltoznak a körülmények, például ha Skóciát akarata ellenére ki akarják léptetni az EU-ból.

A skót miniszterelnök szerint a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazás után ez a helyzet előállt.

A legújabb felmérések szerint azonban továbbra sincs meg a skót függetlenség többségi támogatottsága.

A The Sunday Times című tekintélyes konzervatív brit lap és az LBC londoni kereskedelmi rádió megbízásából a Panelbase közvélemény-kutató által elvégzett legutóbbi vizsgálat kimutatta, hogy a skótok 44 százaléka támogatja, 56 százalékuk viszont elveti Skócia függetlenné válásának gondolatát.