A svéd szélerőművek hat atomerőműnyi áramot termeltek

Közel 5,7 millió kilowattóra áramot termeltek a svédországi szélerőművek az elmúlt napokban, miután az Urd névre keresztelt vihar elérte az ország déli részét. Ezzel megdőlt a tavalyi 5,2 millió kilowattórás teljesítményrekord is, írja a The Independent.

A mostani eredmény azért is különösen fontos, mert ennyi áramot legalább hat atomerőmű állított volna elő, vagyis az ország energiaigényének nagy részét teljesen megújuló energiaforrásokból fedezték a svédek. A becslések szerint a felhasznált energiamennyiség 26 százalékát termelték meg a szélerőművek.

Bár a mostani rekordmagas számhoz kellett az Urd nevű, nem egyszer hurrikánerejű széllökéseket magával hozó vihar, Svédországban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a megújuló, nem fosszilis erőforrásokra. Ennek köszönhetően az elmúlt években folyamatosan csökkentek a lakossági energiaárak, harmadával mérséklődtek a díjak.

Magyarország viszont nem kér ebből a fajta olcsó és tiszta energiából: amellett, hogy jelenleg is tart a paksi atomerőmű bővítésének előkészítése, a villamosenergia-törvény módosításával gyakorlatilag lehetetlenné vált a szélerőművek építése. Hiába küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra a tervezetet Áder János államfő, másodjára is megszavazták a képviselők, hogy kormányrendeleti hatáskörbe kerüljön az ipari méretű szélerőművek és szélerőműparkok építése. Ez lényegében azt jelenti, hogy állami jóváhagyás kell egy-egy park építésére, erre viszont nem volt példa 2006 óta. Így nehezebb lesz betartani a párizsi klímaegyezményben vállalt szén-dioxid-csökkentő szigorításokat.

Pedig a világ egyre inkább a megújuló energiaforrások kiaknázása felé tart. A Világgazdasági Fórum (WEF) számításai szerint már a technológia is elég fejlett az átállásra, mivel harminc országban már ugyanannyiba kerül, vagy akár olcsóbb is a szél- és napenergia, mint a fosszilis tüzelőanyagokból nyert energia. Mindezt úgy, hogy az idei évben a rekordalacsony kőolajárak miatt az olajerőművek üzemeltetése is olcsóbb volt. A jövőben pedig további árcsökkenés lehet a tisztaenergia-hasznosítás terén.