A szenátus jóváhagyta Trump jelöltjét

Az amerikai szenátus szerdán jóváhagyta Donald Trump elnök jelöltjét, Rex Tillersont a külügyminiszteri tisztség betöltésére.

A szenátus a jelöltet elutasító demokraták erőfeszítései ellenére is megszavazta Rex Tillerson külügyminiszteri kinevezését. A voksolás 56:43 arányú támogatást biztosított az amerikai diplomácia leendő vezetőjének, s az első hírekkel ellentétben nem egy, hanem négy demokrata párti szenátor is mellé állt. A nyugat-virginiai Joe Manchin mellett az észak-dakotai Heidi Heitkamp, a virginiai Mark Warner és Maine állam szenátora, Angus King is Tillerson mellett szavazott.

A szenátusi meghallgatás során néhány szenátor azzal érvelt a kinevezés ellen, hogy Tillerson nem támogatja az Oroszország elleni szankciókat, majd demokraták megpróbálták – sikertelenül – elnapoltatni a voksolást.

A 65 éves Tillerson korábban az ExxonMobil elnök-vezérigazgatójaként dolgozott és szoros üzleti kapcsolatot tartott fenn – mások mellett – Oroszországgal, az orosz állami olajvállalattal is, emellett jónak mondják személyes viszonyát az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal.

Korábbi republikánus kormányzatok tagjai – így például Robert Gates, George W. Bush elnök védelmi minisztere vagy Condoleezza Rice volt külügyminiszter – már a jelölésekor dicsérte Tillersont.

Gates „országunk legnemesebb értékeinek globális bajnokaként" minősítette a volt üzletembert, s Condoleezza Rice is hasonló jelzőkkel illette.