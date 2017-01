Münchenben futott össze a magyar miniszterelnök Arnold Schwarzeneggerrel, a találkozóról Orbán Viktor egy közös képet is megosztott Facebook-oldalán.

„Úton Brüsszelbe. Váratlan találkozó a Terminátorral // On the way to Brussels. Unexpected encounter with the Terminator” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalon.

Schwarzenegger Facebook-oldalán még nincs nyoma a találkozónak.