A többség nem gondolja, hogy Schulz legyőzi Merkelt

Németországban a lakosság többsége nem gondolja, hogy a szociáldemokrata (SPD) kancellárjelölt, Martin Schulz legyőzi a hivatalban lévő kormányfőt, Angela Merkelt – mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés.

A Bild am Sonntag című lapban ismertetett adatok szerint az SDP országos választói támogatottsága egy hét alatt 1 százalékponttal 32 százalékra csökkent.

hirdetés

Ez az első felmérés, amely gyengülést jelez a szociáldemokratáknál, amióta Martin Schulz január végén elvállalta a baloldali párt kancellárjelöltségét.

A közvélemény-kutatások eddig nagymértékű és gyors emelkedést mutattak ki, az SPD támogatottsága a 20-23 százalékos sávból alig egy hónap alatt 30 százalék fölé emelkedett. A szociáldemokraták ezzel behozták lemaradásukat az Angela Merkel vezette CDU/CSU jobboldali pártszövetséggel szemben.

Fej-fej mellett

Ezt mutatja a Bild am Sonntagban ismertetett mérés is, amely szerint a CDU/CSU támogatottsága is 32 százalékos – nem változott az egy héttel korábbihoz képest -, vagyis a két legnagyobb német politikai erő hét hónappal a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt fej-fej mellett áll.

Azonban az Emnid közvélemény-kutató intézet vizsgálata szerint a német választók csupán 36 százaléka gondolja, hogy Martin Schulz legyőzi Angela Merkelt, és 50 százalék arra számít, hogy a szociáldemokrata jelölt nem váltja le a 2005 óta hivatalban lévő kancellárt.

Ugyancsak csupán 36 százalék érzi hitelesnek Martin Schulz azon vállalását, hogy „a keményen dolgozó emberekért" akar küzdeni. A reprezentatív felmérésben a megkérdezettek 57 százaléka szerint hiteltelen Martin Schulz kijelentése.

Küszöb felett

A Bundestag ellenzéki oldalán az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 8 százalékon stagnál, és a Zöldek támogatottsága sem változott, 7 százalékos. A CDU/CSU-tól jobbra álló, parlamenten kívüli Alternatíva Németországnak (AfD) szintén változatlanul, 9 százalékon áll. A következő Bundestagban a 2013-ban kiesett FDP ismét képviseletet szerezhet, a liberális párt támogatottsága 1 százalékkal 7 százalékra emelkedett, így már 2 százalékponttal a bejutási küszöb felett áll.

hirdetés

Az Emnid a felmérést február 16. és 22. között készítette 500 ember megkérdezésével, az adatok a választókorú népességre nézve reprezentatívak. A Bundestag-választást szeptember 24-én tartják.