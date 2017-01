A világ összes titka Trump elé kerül

Titkos antiterrorista kommandós akciók, célzott merényletek, a világ más vezetőiről szóló érzékeny adatok – rengeteg rejtett információ birtokába juthat Donald Trump szinte rögtön a beiktatása után. A Politico amerikai kiadása szedte össze, mitől lesz a világ legnagyobb hatalmú embere az ingatlanmágnás.

Az amerikai történelemben immár rendszeres, hogy az új elnök egy sereg olyan új információ birtokába jut a Fehér Ház elfoglalása után, amelyekre sokan talán legvadabb álmaikban sem gondoltak volna.

Trumpot beavatják majd az Egyesült Államok és szövetségeseinek legérzékenyebb és leginkább titkolt programjaiba is. Ennek csak egy részét teszik ki például a titkos megfigyelési eszközök, fedett kifizetésekről szóló információk, valamint a szintén titkos értesülések a világ más vezetőiről. Ugyanígy tudomást szerezhet majd a különleges erők rejtett bevetéseiről, a kémrepülőgépek legújabb generációjáról, kiberhadviselési technikákról, és az előző elnökök titkos rendelkezéseiről is.

A Politico cikkében megemlékezik arról is, hogy Dwight Eisenhower elnök 1952-es beiktatáskor például elődje, Harry Truman közölte vele a hírt, miszerint a választás előtti napokban a hadsereg sikeresen tesztelte a világ első hidrogénbombáját – vagyis, bár akkor ez még titkos volt, az ország már birtokában volt egy, a korábbi atombombáknál százszor erősebb fegyvernek. Nyolc évvel később már Eisenhower tájékoztatta utódját, John F. Kennedyt arról, hogy létrehoztak egy tervet Kuba lerohanására. (Az új államfő aztán zöld utat is adott a „Disznó-öböl hadműveletnek”, ami azonban katasztrofális véget ért.)

Félelmetes méretű hatalom

És hogy a titkok megismerése után mégis miért lesz a világ legnagyobb hatalmú politikusa Donald Trump? Elsősorban azért, mert olyan eszközök kerülnek a kezébe, amihez hasonlóról más országok vezetői még csak nem is álmodhatnak. Irányítása alatt állnak majd többek közt a Reaper és Predator típusú katonai drónok, amelyekkel már eddig is számos célzott csapást mértek terroristákra Pakisztánban, Szomáliában, Jemenben, Irakban vagy éppen Afganisztánban. A mindenkori amerikai elnök egyike azoknak, akik meg is nézhetik a felvételeket az elrendelt csapásokról.

Ami még ennél is lényegesebb, hogy a Fehér Ház új első embere átveszi majd az atomarzenál feletti irányítást. Az elnököt innentől bizonyos távolságon belül mindenhova követni fogja a hadsereg egy tagja egy fekete bőrönddel, melyben az Egyesült Államok atomfegyvereinek bevetéséhez szükséges eszközök találhatóak. Trump persze emellett rendszeres jelentéseket kap majd a nukleáris arzenál állapotáról, a készletekről, kárbecslésekről, valamint a lehetséges bevetés esetén követendő procedúrákról éppúgy, mint a különféle technológiai adatokról. Az atomarzenál a parancsot követően 30 percen belül eltüntetheti a célpontot a föld színéről.