A világi elit klubját érte az isztambuli támadás

A gazdagok és híresek által látogatott Reinát „a multikulturális Törökország” szimbólumaként is emlegették.

Hogy Isztambulban a Reina nevű szórakozóhely vált a legutóbbi törökországi terrortámadás célpontjává, az valószínűleg nem véletlen. A Reina Isztambul egyik legelitebb étterme és mulatója, ahová jellemzően sok külföldi jár: egyszóval a világi Törökország egyik olyan színhelye, amely sokak számára a siker, a hírnév és a vagyon szimbóluma is a városban.

– Ez Isztambul legpatinásabb étterme és szórakozóhelye egyben. Az összes híresség oda jár, focisták, énekesek, színészek – mondja kérdésünkre Szabó Veronika, aki több mint kilenc évet dolgozott Isztambulban kommunikációs szakemberként, és egy ideig az NTV török hírtelevízió gyakornoka is volt. Jellemző, teszi hozzá, hogy amikor egyszer ellátogatott a Reiába, a fél Fenerbahce focicsapat éppen ott vacsorázott.

– De nemcsak a török hírességek szórakozóhelye, hanem amikor illusztris vendég érkezik például Hollywoodból a városba, jellemzően ő is felkeresi az éttermet, ott ebédel, vacsorázik vagy szórakozik – mondja Szabó Veronika. – A Forma–1-es partikat is rendszerint ott rendezték. Ezért sajnos nem lepődnék meg, ha lenne híres áldozat. Bár azt nem tudom, hogy most szilveszterkor mennyire volt népszerű az ottani program.

Az isztambuli Reinában szilveszterező vendégekre helyi idő szerint január 1-jén hajnali fél kettőkor gépkarabéllyal támadt rá egy fegyveres. A támadásban harminckilencen meghaltak, hatvankilencen megsérültek. (A támadásról frissülő cikkünket itt olvashatja.)

A TripAdvisor amerikai utazási oldalon a vendégek által közreadott értékelések a helyről egybecsengenek abban, hogy a Reina fekvése rendkívüli. A szórakozóhely a Boszporusz partján található, a kilátás lenyűgöző, és több vendég is kiemelte a biztonsági emberek megnyugtató jelenlétét. Azonban volt olyan értékelés is, amely szerint a kidobóemberek kissé arrogánsak és agresszívek . Az több helyen is előkerül, hogy az árak elég lehúzósak, a szolgáltatás középszerű, de semmi olyan probléma nincs a hellyel, ami más, hasonló klubokban ne lenne általános.

A Hürriyet török napilap terrortámadásról szóló, angol nyelvű összefoglalója a Reinát Isztambul nemzetközi nightclubjainak egyikeként említi, amelyet gyakran keresnek fel az elit tagjai, celebek, művészek és focisták. A cikk idézi Mehmet Kocarslant, a szórakozóhely tulajdonosát is, aki szerint a Reina védelmét megerősítették azután, hogy tíz nappal ezelőtt az amerikai hírszerzés arra figyelmeztetett, támadás készül a klub ellen. Kocarslan szerint a támadó Kalasnyikov gépkarabélyokkal hajtotta végre a mészárlást. Tehát több fegyver is volt nála, amely állítás egybecseng szemtanúk korábbi beszámolóival.

A Guardian összefoglalója a helyről azt írja: a klub a fiatal, török világi elit kedvelt szórakozóhelye, és az isztambuli éjszakai élet egyik legelőkelőbb helyszíne. A Boszporusz európai oldalán található, és a terasza közvetlenül a parton van. A gazdagabb vendégek hajóval, motorcsónakkal érkeznek a Reinába, amelyben több étterem és több táncparkett is található.

A Der Spiegel egy 2007-es cikke, amely arról szól, miképpen feszíti szét Isztambult a világiasodás trendje és az ottomán múlt felé fordulás, jól megfogható példaként említi a szórakozóhelyet, amikor így ír:

De nem csupán az Isztambult jellemző, a vallás és a szekuláris köztársaság, a miniszoknyák és minaretek közötti feszültségről van szó. A Törökországot sújtó társadalmi egyenlőtlenség sokkal nyilvánvalóbb. A vagyonosok drága autókkal, jachtokkal és a Reinához hasonló klubokkal hivalkodnak, amelyet úgy terveztek, hogy egy luxushajó fedélzetére emlékeztessen. A társadalmi ranglétra másik végén ugyanakkor szolgák egész kasztja található, akik sofőrként, házvezetőként és szakácsként dolgoznak, és akik a bevásárlásokat végzik a piacon, vagy a gazdagok Land Roverjeit, Jaguárjait mossák kézileg minden nap, még a hidegben és az esőben is.

A Private Istanbul Tours utazási oldal a Reina szilveszteréjjeli mulatságát 572 eurós csomagáron hirdette.

A Worldsbestbars.com, amely a világ legismertebb szórakozóhelyeiről közöl rövid ismertetőket, a Reináról azt írja, hogy kevésbé klub, mint inkább szórakoztató központ, amely több bárt, éttermet és tánctermet is magában foglal, és egyszerre több mint 2500 ember fér el a komplexumban. Általában rogyásig van török celebekkel, fotómodellekkel, milliomosokkal és médiasztárokkal, éttermeinek étlapján a tradicionális török konyhától az olaszon át a japán szusiig sok minden megtalálható. Az ismertető szerint a hely az egész világ egy tető alatt koncepciója a multikulturális Törökország metaforája. A Worldsbestbars.com egyben idézi a már említett tulajdonos-alapító Mehmet Kocarslan jelszavát is a Reinára vonatkozóan: Útlevél az Európai Unióba.

