Abe ellátogatott Pearl Harborba, de bocsánatot nem kért

Hetvenöt évvel a Pearl Harborban fekvő amerikai támaszpont megtámadása után, Abe Sinzó japán miniszterelnök és Barack Obama amerikai államfő kedden közösen emlékezett meg a mintegy kétezer-ötszáz áldozatot követelő japán támadásról. Országából Abe az első kormányfő aki ellátogatott a Hawaii szigetén található, az elsüllyedt USS Arizona hadihajó helyén álló emlékhelyre. A USS Arizona volt az egyike a japánok támadásában elsüllyesztett amerikai csatahajóknak, a fedélzetén több mint ezer tengerész vesztette életét.

hirdetés

A sajtóban megjelent elemzések szerint történelmi jelentőségű a vizit, ami a két ország közötti erős szövetséget és kölcsönös megbékélést emeli ki.

Abe Sinzó hétfőn érkezett Honolulura, a látogatással kapcsolatban pedig elmondta: Japán azt üzeni, hogy soha többé nem ismétli meg a korábbi háborúk során elkövetett szörnyűségeket. Bár a miniszterelnök nem kért bocsánatot az 1941 decemberében, hadüzenet nélkül indított támadásért, a két ország közötti szövetség szerinte olyan erőssé vált, ami „reményt adhat a világ több konfliktusának megoldására” is. A találkozó súlyát emeli, hogy Barack Obama amerikai elnök több gesztust tett a Japán és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok erősítéséért. A Pearl Harborban tartott találkozóra azután került sor, hogy májusban Obama első hivatalban lévő amerikai elnökként tett látogatást a második világháborúban atombombával elpusztított Hirosimában. A Fehér Ház pedig kedden közölte, az elnöki székből távozó Obama hivatali ideje alatt más külföldi vezetővel már nem szándékozik találkozni.

Kína nem ment el szó nélkül a szívélyes látogatás mellett. Peking külügyminisztériumának sajtószóvivője közölte: mindössze vágyálom, ha Japán a második világháborúban történeteket egy Pearl Harbor-i úttal próbálja elfeledtetni. Kína máig neheztel Japánra a 20. században elkövetett bűntettek miatt, egyes számítások szerint ugyanis 1937 és 1945 között közel négymillió embert, számos civilt öltek meg az országban a japán csapatok. Erre utalva a sajtószóvivő megjegyezte: Tokió addig nem léphet a múltján túl, amíg nem békélt meg Kínával és más, az erőszakot elszenvedő ázsiai országokkal.

– Az Egyesült Államok és Japán közötti kapcsolatok az Obama-adminisztráció végére történelmi csúcsra értek – reagált a hírre lapunk megkeresésére Kuragane Kei, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatója. A japán szakértő szerint ezt Kína fenyegetésként is értelmezheti, a vizitnek ugyanakkor pozitív üzenete is van. – Egy konfrontatív kapcsolatból is megvalósulhat a béke – tette hozzá. Kuragane szerint ugyanakkor kérdéses, hogy a megválasztott amerikai elnök, Donald Trump miként folytatja majd Obama hagyatékát. Trump korábban kritikus volt a két ország közötti kapcsolatokat illetően – mondta a szakértő, aki szerint ezért Abe látogatása bizonyára nem prioritás a leendő elnök számára.