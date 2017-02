Amerikai hídfőállás a Vatikánban?

Raymond Burke nevével legutóbb a Máltai Lovagrend nagymesterének elmozdításával kapcsolatban lehetett találkozni, ő ugyanis a rend vatikáni pártfogója. Ám még ebben a szerepében is borsot tör a szabad szellemiségű reformer Ferenc pápa orra alá, hiszen ő állt élére annak a lázadó vatikáni csoportnak, amely a pápa házassággal és áldozással kapcsolatos, Amoris Laetitia című buzdítását megtámadta, túl liberálisnak tartva az életvezetési útmutatást. Burke múlt héten találkozott a régebben szeparatista, most inkább bevándorlásellenességéről ismert olasz regionális párt, az Északi Liga elnökével, Matteo Salvinivel, akiről a liberális média nem felejti el megjegyezni, hogy Benito Mussolini rajongója. A wisconsini születésű Burke-nek más „bűnei” is vannak, például lázadó paptársaival együtt tanácsadója a keresztények jogaiért fellépő, római központú, de Brüsszelben is működő Emberi Méltóság Intézetnek. És ebben a lobbicsoportban egy kézfogásra áll Steve Bannontól, Donald Trump amerikai elnök főtanácsadójától, aki már évek óta szívesen látott vendég az intézetnél. Bannon még az alt-right mozgalom fő szócsöve, a Breitbart hírportál főszerkesztőjeként két éve tartott itt előadást az európai keresztény jobboldal felemelkedéséről, a „globális Tea Party mozgalom” megerősödéséről.

Mindebből a liberális The Washington Post arra következtet, hogy Trump Bannonon és Burke-ön keresztül hídfőállást akar építeni a Vatikán falain belül azért, hogy valahogyan befolyásolja Ferenc pápa politikáját. Merthogy Burke eleve szélsőséges ideológiáknak ágyaz meg, sírját ásva a nyugati liberális demokráciának. Az amerikai republikánus vezetés a kezdetektől fogva ferde szemmel nézett Ferenc pápa menekültbarát politikájára, és nemtetszéssel fogadta az egyházvezető tavalyi, mexikói kerítésépítést elítélő nyilatkozatát. A Vatikán feje Trump hitét is megkérdőjelezte hónapokkal megválasztása előtt, amire persze nem késett a válasz. Trump szégyenletesnek nevezte, hogy egy vallási vezető bárki hitét kétségbe vonja. Továbbá azzal tette helyre a bevándorláspártiakat, hogy eszközként használják fel a pápát programjuk terjesztésére.

A Cruxnow amerikai katolikus hírportál igyekszik tisztánlátást nyújtani a kérdésben, és összeszedte az érveket amellett, miért nem kell rögtön Ferenc pápa-ellenes összeesküvést látni. Először is Trump fő ideológusa csak egyszer találkozott Burke-kel, ráadásul még mielőtt a belharcot kirobbantó Amoris Laetitia megjelent volna. Másodszor némiképp érthető, hogy az idegen nyelvet általában nem beszélő amerikaiak először amerikaiakat keresnek meg a Vatikánban. Továbbá ha Bannon valódi befolyásszerzést szeretne, nem a Ferenc pápával farkasszemet néző klerikálisokkal kezdene.

A keményvonalas Burke tisztában van vele, mit csinál. Nincs mit vesztenie, Ferenc pápa a megválasztása után egy évvel eltávolította őt az Apostoli Szignatúra legfelsőbb bíróságának éléről, és helyezte a protokollszerepnél alig több patrónusi posztra. Egy dolog biztos, a pápa már régen tudta, le kell számolnia a Vatikánon belüli konzervatív blokkal. Az igazság pillanata most májusban jöhet el, amikor Trump a G7-es csúcsra, az olaszországi Taorminába látogat, és talán beköszön Ferenc pápához is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 16.