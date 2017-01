Asztanában léphetnek egyet a szíriai béke felé

December 30. óta elméletileg tűzszünet van érvényben Szíriában a kormányerők és a lázadó csoportok között. Csupán elméletileg, a fegyverek ugyanis néhol továbbra is szólnak, legutóbb ismét Damaszkusz környékéről jelentettek összecsapásokat, a főváros megrongálódott vízellátó rendszerének ellenőrzéséért folyik a harc. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a felek egymásra mutogatnak, de értelmetlen is annak firtatása, hogy ki lőtt először. Sokkal fontosabb, hogy az aleppói vérfürdő után végre valamiféle közeledés körvonalazódik, még ha ez egyelőre nagyon bizonytalan is.

hirdetés

Szép remények Asztanában

A béke felé vezető út egyik következő lépése lehet a január 23-ra Oroszország és Törökország által Asztanába szervezett csúcstalálkozó. Már önmagában az is óriási fordulat, hogy Ankara és Moszkva eddigi teljesen ellentétes érdekeik dacára most közösen dolgoznak a megoldáson. Igaz, ez elsősorban a török hátraarcnak, Szíria-politikájuk gyökeres megváltozásának köszönhető. A realitások talaján maradva ugyanis már nem ragaszkodnak foggal-körömmel Bassár el-Aszad távozásához, helyette – feltehetőleg az oroszokkal kötött háttéralku nyomán – inkább a szíriai kurdok függetlenségi törekvéseinek megfékezésére törekednek.

Némi derűlátásra ad még okot, hogy hétfőn érkezett a hír: a konferencián a lázadó csoportok is képviseltetik magukat. Sőt, a korábbi tervekkel ellentétben végül az Egyesült Államokat sem hagyják ki teljesen a megbeszélésekből, az egészen friss Trump-adminisztráció képviselete is ott lesz a kazah fővárosban. Trump korábban nem csinált titkot belőle, hogy külpolitikájában prioritást élvez majd a terroristák elleni harc, amiben Oroszországgal is kész együttműködni. Óriási áttörésre persze így is hiba lenne számítani, egyik napról a másikra aligha fog kitörni Szíriában a teljes és tartós béke. A tűzszünet megszilárdítása, a felek egy asztalhoz ültetése, az álláspontok közelítése azonban jó alap lehetne, amelyre a genfi tárgyalások következő, februári fordulójában már lehetne építeni.

Közös ellenség

Közben pedig lehet a közös ellenségre, az Iszlám Államra koncentrálni. A terrorszervezet Szíriában és Irakban egyaránt egyre hátrébb szorul. Utóbbi második legnagyobb városában, Moszulban már például csak néhány utolsó kerületet ural, a település teljes felszabadítása lassan, de biztosan halad. Könnyen azért így sem adják magukat, a terroristák autóba rejtett pokolgépekkel, öngyilkos merényletekkel, mesterlövészekkel, a hidak lerombolásával nehezítik az előrejutást. Az utóbbi napokban az iraki hadsereg a moszuli egyetem visszafoglalásáért küzdött sikeresen, így a város keleti negyedeinek nagy részét már felszabadították.

hirdetés

A terroristák menekülési útvonala Szíria felé egyébként el van vágva, így két esélyük van: a megadás vagy a halál. Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam önjelölt kalifája helyi források szerint pedig arra szólította fel külföldi harcosait, vagy térjenek haza, vagy hajtsanak végre öngyilkos merényleteket. Néhány szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett: nem szabad elsietni az Iszlám Állam teljes kiűzését Irakból, mert a menekülő harcosok Szíriában találnának menedéket, márpedig az ottani erők erre még nem állnak készen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 17.