Az aleppóinál is véresebb ütközet következhet

Miután a szíriai kormányerők visszafoglalták a lázadóktól Aleppót, számos szakértő azt valószínűsíti, hogy Aszadék következő célja Idlib visszaszerzése lesz. Csakhogy egyáltalán nem lesz könnyű dolguk: a tartományban legalább ötvenezer fegyveres áll majd velük szemben.

Mi lesz a szíriai háború következő állomása Aleppó visszaszerzése után? – ez a kérdés foglalkoztatja december óta a térség szakértőit, ami egyáltalán nem véletlen. Aleppó már kevesebb kormánykatonát köt le, a december végén tető alá hozott orosz–török megállapodás értelmében pedig a szíriai tűzszünetet több lázadó csoport is elfogadta. Így a szíriai frontvonalak alapvetően rendeződhetnek át, amiről már több forgatókönyv is készült.

A libanoni Al Masdar News elemzői például azzal számolnak, hogy Aszadék először a nyugaton megmaradt, a kormánypárti területeken lévő lázadó zárványokat számolják fel. Csak ezután fordulnának Idlib tartomány ellen, ami megteremtené annak a lehetőségét, hogy végleg leszámoljanak az Iszlám Állammal az ország keleti területein.

A The Washington Institute for Near East Policy szakértője azonban egészen más forgatókönyvvel számol: szerinte Aszadék hamarosan Idlib ellen vonulhatnak, ami korántsem lesz egyszerű feladat.

A lázadók fellegvára

Habár a kormányerők most már erős védelmi vonalakat építettek ki Aleppó körül, az elemzés szerint a Dzsabhat Fatah al-Sam (vagyis az an-Nuszra Front nevű terrorszervezet) újabb támadást indíthat a városért, ahogy azt augusztusban is tette, mikor áttörték az Aleppó köré vont ostromgyűrűt. Éppen emiatt a szakértő arra számít, hogy Idlib tartomány lesz a szíriai hadsereg következő célpontja.

Viszont a tartomány a lázadók fellegvára, sőt az Institute for the Study of War szerint több mint 50 ezer fegyveres tömörül a Dzsais al-Fatah nevű ernyőszervezet alatt és az egykori an-Nuszra Front soraiban. Emellett a tartomány számos előnyt tartogat a lázadóknak. Mamun Abu Novar katonai szakértő szerint így a nyílt vidéki területek és a Törökországgal közös határ is nekik kedvez, sőt itt az orosz légierő sem tud olyan hatékonyan működni, mint Aleppónál, hiszen itt lényegesen nagyobb területről van szó.

Óriási emberáldozatokkal járna

Miben lenne más az idlibi csata, mint az eddigiek? – ezt a kérdést tettük fel Wagner Péternek, a Külügyi és Külgazdasági Intézet Közel-Kelet-szakértőjének, aki egyáltalán nem biztos abban, hogy a szíriai hadsereg rögtön nekikezdene a tartomány visszafoglalásának. Ennél valószínűbbnek tartja, hogy előbb a kormánypárti enklávékat szabadítják fel, amelyekből még bőven maradt az ország nyugati részén; elég csak Homsz és Damaszkusz környékére gondolnunk, vagy a Golán-fennsíkhoz közeli részekre.

A szakértő emlékeztet: Aleppó esetében alapvetően egy bekerített várost kellett elfoglalniuk a kormányerőknek, Idlibben azonban több város is van, sőt a tartomány összeköttetésben áll Törökországgal is, ami egészen más környezetet biztosít a harc megvívásához. Így Wagner Péter szerint könnyen helyi ostromháborúk kialakulásáig fajulhat az összetűzés, ami már korábban is óriási emberáldozatokat követelt Szíriában.