Az FBI nem tud Trump lehallgatásáról

Az FBI semmilyen bizonyítékot nem látott eddig, ami alátámasztaná Donald Trump amerikai elnök azon állítását, miszerint elődje, Barack Obama lehallgattatta volna őt. Az ilyen jellegű megfigyelésekhez szükség van bírósági megerősítésre, így nem csak Obama, hanem egyetlen amerikai államfőnek sem állt volna hatalmában egy személyben elrendelni ilyesmit – erről számolt be többek közt a szövetségi nyomozóiroda (FBI) igazgatója hétfőn a kongresszus speciális bizottsága előtti meghallgatásán. James Comey a képviselők kérdéseire válaszolva beszélt arról is, hogy az FBI tavaly óta vizsgálja, volt-e az oroszok részéről, s ha igen, pontosan milyen kísérlet arra, hogy befolyásolják a 2016-os választásokat. Nyomatékosította ugyanakkor, hogy mivel folyamatban levő eljárásról van szó, annak részleteiről nem beszélhet, így többek közt arról sem, kiket érinthet, vagy várhatóan meddig tart majd. A bizottság tagjai közt többen arra voltak kíváncsiak, hogyan juthattak a média, egész pontosan a Washington Post és New York Times birtokába olyan érzékeny információk, melyek alapján nyilvánosságra került, hogy Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, az botrány nyomán időközben lemondott Michael Flynn még kinevezése előtt egyeztetett több ízben a washingtoni orosz nagykövettel. Egyebek mellett szóba kerültek a diplomatával folytatott beszélgetésekben az Oroszország elleni szankciók is. Comey megerősítette, hogy valóban bűncselekménynek minősül a titkosított adatok kiszivárogtatása, azt azonban nem volt hajlandó megerősíteni, hogy a sajtóban megjelent információk valóban ilyenek voltak.

hirdetés

Nem csak az FBI igazgatója, hanem az informatikai hírszerzésre szakosodott a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetője, Mike Rogers is jelen volt a meghallgatáson. Tőle egyebek mellett azt kérdezték, van-e igazságalapja Donald Trump elnök szóvivőjének, Sean Spicernek azon közelmúltban tett kijelentésének, miszerint Trump és kampánystábjának lehallgattatását a brit titkosszolgálatokon keresztül végeztették volna (ezt egyébként maga az érintett szervezet is határozottan cáfolta). Rogers jelezte, hogy ilyesmiről nincsen tudomásuk. Arra azonban, hogy a vád okozhat-e problémát a britekkel való együttműködésben, az NSA igazgatója azt válaszolta, bár biztosan nem tett neki jót, sokkal erősebb a két ország közti együttműködés mintsem, hogy az ilyesmi, vagy tulajdonképpen bármi ártson neki. Rogers nyomatékosította továbbá, hogy a britek bevonása egy ilyen megfigyelésbe egyébként az amerikai törvényekbe is ütközne.