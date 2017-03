Az MTI félreismerte a cseh kölcsöngépet

A nemzeti hírügynökség rosszul azonosította a minap azt a cseh repülőgépet, mely a magyar személyzetek átképzésére jelenleg a honvédség szolnoki bázisán van kölcsönben. Az MTI múlt hét csütörtökön jelentetett meg képriportot, melynek információjában az szerepelt, hogy „pilóták felszállás előtt egy ZLIN Z-242L típusú, cseh gyártmányú, könnyű oktató-gyakorló repülőgépen az MH. 86. Szolnok Helikopter Bázison. A Magyar Honvédség négy új repülőgépet vásárolt, két ZLIN Z-242L típusú kiképző és a két ZLIN Z-143LSi típusú felderítő és futár gépet, kiképzésre, felderítésre, a határőrizeti munkát segítő megfigyelő célra.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a képeken látható OK-TUT lajstromjelű repülőgép nem egy Z-242L, hanem egy Z-143LSi, amely – és ez nem derült ki a képinformációból – nem a Honvédelmi Minisztérium (HM) által több mint háromszáz millió forintért vásárolt példányok egyike, hanem a gyártó Zlin cég tulajdonában lévő gép, mely a magyar személyzetek átképzésének idejére van Szolnokon. A hiba részint azért is feltűnő, mert az állami és kormánypárti médiumok közléseit megjelenés előtt ellenőrző, illetve megfogalmazó minisztériumnak sem szúrt szemet. Másrészt szakmai értelemben rendkívül „ciki” azonosítási hibáról van szó, hiszen a Z-242-es kétüléses, míg az MTI képein látható Z-134-as négyüléses (éppen ül is utas a hátsó ülések egyikén).

Úgy tudjuk: a honvédség saját Zlinjei (nem rövidítésről van szó, ezért nem kell csupa nagybetűvel írni; és nem is a gyárnak helyt adó város hossz í-s írásmódjával) előre láthatólag néhány hét múlva érkezhetnek meg Magyarországra. A legfontosabb szakmai kérdés, hogy a csomagban lévő két darab négyüléses Z-143LSi változatú gépet megfigyelői feladataik ellátásához milyen szenzorral szerelik fel. Erre vonatkozó kérdésünkre a HM nem adott választ, arra hivatkozva, hogy az nem nyilvános információ. Információink szerint egy úgynevezett FLIR (előre néző infravörös) toronyról van szó, melyben különböző hullámhosszon működő kamerák vannak, melyeket el lehet forgatni a keresés és követés érdekében. A berendezés – melynek ára a csomag költségének akár nagyobbik részét is kiteheti – kitűnően alkalmas határsértők felderítésére és követésére minden napszakban bár az időjárás, felhőzet, pára, köd jelentősen csökkenti teljesítményét. Nem világos az sem, hogy vettek-e képet egy földi állomásnak lesugározni képes berendezést, illetve a szükséges földi terminált beszerezték-e. Ez a rendszer hatékonyságának alapvető feltétele, ahogy az a rendőrség régi MD-500, Mi-2, és használtan nemrégiben vett „új” MD-902-es helikopterei esetében meg is valósul.

A Zlinek beszerzésének Magyarországon repüléstörténeti jelentősége van, egyfajta „piaci visszatérésről” beszélhetünk. A cseh (csehszlovák) gyártó a második világháború után a rendszerváltásig dominálta a hazai sportrepülő életet, de az olcsó nyugati használt gépek (főként Cessnák, Piperek) importja megtörte azt az uralkodó pozíciót, melyet a Z-226, -326, 526, 726, majd a Z-142-es gépek élveztek anno a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) repülőklubjaiban.