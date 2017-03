Bajba kerülhetnek az amerikai menedékvárosok

Annak a néhány városnak és szövetségi államnak is be kell tartania az érvényben lévő bevándorlási törvényeket, amelyek pillanatnyilag menedéket nyújtanak az illegális bevándorlóknak – szögezte le hétfőn Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter. Szerinte az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók védelmezése nem folytatódhat tovább, s bejelentette: azok a városok és államok, amelyek ezt megteszik, számolniuk kell a költségvetési támogatás visszatartásával vagy teljes megvonásával is.

Sessions külön kiemelte Maryland államot, s felszólította az állam vezetőit: ne csináljanak „menedékállamot” Marylandből. Kiemelte, az Egyesült Államok valamennyi államában károkat okoznak az állampolgároknak azzal, ha nem tartják tiszteletben a bevándorlási törvényeket.

Az Egyesült Államokban „menedékvárosoknak” nevezik azokat a városokat és településeket, ahol az illegális bevándorlók védelmet élveznek, s a helyi hatóságok például nem engedik, hogy érvényes tartózkodási engedélyek hiánya miatt a szövetségi hatóságok kitoloncolják őket. Mintegy 141 ilyen megyét és 37 várost tartanak számon. Köztük van például New York, Chicagó, Seattle, San Francisco vagy Los Angeles. A Trump-kormányzat azzal érvel, hogy a „menedékvárosok” bizonyítottan bűnözőket is védelmükbe vesznek.

Az amerikai igazságügyi miniszter azt állította: ezzel az amerikai nemzet egészének a biztonságát sodorják veszélybe.