Beiktatási ceremónia: Isten a középpontban

Donald Trump és felesége, Melania a washingtoni Lincoln-emlékmű lépcsőjén a beiktatásának tiszteletére rendezett koncert előtt 2017. január 19-én Fotó: Mandel Ngan / AFP

5-8 fokot és esőt várnak Washingtonban ma a beiktatási ceremónia idejére, ezért az eseményen részt vevő magyarok esőkabátokkal készülnek. Szency Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke már két hivatalos programon részt vett, és azt mondta: meglepte őt, hogy a világ talán legnagyobb hatalmú emberei is Istenhez fordulnak, a Bibliából idéznek és prédikációval felérő beszédeket tartanak.

A szigorú biztonsági intézkedésekről elmondta: mobiltelefont be lehet vinni a programokra, de esernyő, üveget, szelfibotot, kameraállványt nem. Az amerikai fővárosban a programok rendjére 28 ezer biztonsági ember vigyáz, a tegnap esti koncerten az elnöki család golyóálló üveg mögül nézte végig a programot. A Fehér Ház környéken és a felvonulás útvonalán mindent napokkal ezelőtt lezártak, autóbuszokkal védenek. A Lincoln Memorial tetején is kommandósok látszanak, az emlékmű mögötti vízen is őrhajók cirkáltak.

A parádéra, amelyen a beiktatott új elnök végig nyitott járművel vonul, 800-900 ezer embert várnak, és több ellentüntetést is bejelentettek. Donald Trump az elnöki esküt két Szentírásra teszi le Franklin Graham baptista lelkész előtt: a családi Bibliára, amit édesanyjától kapott, és arra, amire Abraham Lincoln is letette.

A beiktatási ünnepségsorozat több napig tart ugyan, ám a lényeg, az elnöki eskütétel helyi idő szerint délben (magyar idő szerint este hatkor) lesz az amerikai törvényhozásnak helyet adó Capitolium lépcsőjén.

Lelkesedés Bár a hazai jobboldal egy része lelkesen várja Donald Trump mai beiktatását, az új amerikai elnök ígért intézkedései sokukban csalódást fognak kelteni. „Emeljük poharunkat az amerikai nép nagyszerű döntésére, amelyet tiszteletben szeretnénk tartani” – ezeket a szavakat Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke mondta például az Egyesült Államokat éltető sapkában a minap, nem térve ki arra, miért is ne tartanánk tiszteletben a választás eredményét. A Fidesz és szoros támogatói számára valóban megnyerő lehet, hogy a most színre lépő vezetés minden bizonnyal kisebb figyelmet fordít majd az emberi jogokra vagy a civil szervezetekre. Trump kül- és biztonságpolitikája más eset, az új elnök előzetesen is nyilvánvalóvá tette, hogy nagyobb katonai hozzájárulást vár el a NATO-tagállamoktól, ami a befizetéseiket nem teljesítő államoknak sokba fog kerülni. Magyarország lemaradása ezen a téren hatalmas, jelenleg a GDP körülbelül egy százalékát fordítjuk védelemre az elvárt kettő helyett. Simicskó István honvédelmi miniszter azt ígérte, 2026-ig mi is teljesíteni fogjuk a vállalást – kérdés, ez a válasz elegendő lesz-e a katonai szövetségeseknek. Trump bizonyította azt is, igen markánsan ki fog állni az izraeli érdekek mellett, kész a konfrontációra a palesztinokkal és Iránnal. (György Zsombor)

