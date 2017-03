Bekérették Törökország uniós nagykövetét

Maja Kocijancic a brüsszeli testület szokásos napi sajtóértekezletén elmondta, hogy magyarázatot várnak Erdogan megjegyzéseire, ezért az EU külügyi szolgálata bekérette csütörtökre a török állandó képviselet vezetőjét.

A török elnök szerdán arról beszélt, hogy amennyiben Európa továbbra is úgy fog viselkedni országával szemben, mint most, akkor nem lesz európai, aki a világon bárhol is biztonságban sétálhat majd az utcán.