Beomlott egy menekültszállás tetőzete Afganisztánban

Meghalt egy család hat tagja hétfőn Afganisztán Nangarhar tartományában, mert beszakadt a házuk tetőszerkezete – közölte Attaulláh Hogiani tartományi szóvivő.

Az eset hétfőn, a kora reggeli órákban a Szurhród körzetében található Sejk Muszri nevű faluban, egy menekültszállón történt. A bent lévők éppen aludtak, amikor beszakadt a tető. A halottak között két gyerek és két nő is van, négyen pedig megsérültek. A szóvivő további részletekkel nem szolgált. A család egyike annak a több ezer menekültnek, amely az elmúlt években Pakisztánból tért vissza, ahol még most is másfél millió afgán tartózkodik.

Afganisztán sietősen felhúzott, átmeneti menekültszállókkal igyekszik kezelni a hazatérők áradatát. Az afgán falvakban sokan továbbra is hagyományos, régi vályogházakban élnek, amelyek egy hevesebb zivatar vagy hóesés következtében is beomolhatnak. A Nangarhar tartományban található menekültszállón is ilyen házakban szállásolják el a Pakisztánból visszatérőket.