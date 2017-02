Beszólt Trumpnak a francia elnök

Párizs nem Párizs többé. Ezt a következtetést vonta le egy barátja, „Jim” élménybeszámolója nyomán Donald Trump amerikai elnök pénteken, arra utalva, hogy a terrortámadások tönkretették a fények városának pezsgését. „Jim” állítólag azt is mondta, hogy már nem meri a francia fővárosba vinni a családját vakációzni.

Minderre Anne Hidalgo párizsi polgármester és Jean-Marc Ayrault is reagált (rámutatva például, hogy tavaly 3,5 millió amerikai turista érkezett a városba, akiket mindig szívesen látnak), de még az elnök francia kollégája, Francois Hollande is magára vette a kiszólást, és egy szombati rendezvényen azt mondta: nem Franciaország az az ország, ahol bárkinek lehet lőfegyvere, és ahol emberek ok nélkül lőhetnek agyon másokat a nyílt utcán, pusztán azért, mert tragédiát akarnak okozni.

A Reuters beszámolója szerint hozzátette: terrorizmus természetesen létezik, de közösen kellene fellépni ellene, ahelyett hogy a szövetségesek egymás között marakodnának. „Én ezt sosem tenném az Egyesült Államokkal, és azt kérem az amerikai elnöktől, hogy ő se tegye Franciaországgal.”