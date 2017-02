Beutazás: a fellebbviteli bíróság Trumpék ellen döntött

Az elnök a fellebbviteli bíróság döntése után azonnal Twitter-bejegyzésben reagált. „Találkozunk a bíróságon, az amerikai nemzet biztonsága a tét” – írta, majd újságíróknak a Fehér Házban így nyilatkozott: „Ez politikai döntés, a bíróságon találkozunk.” Hozzátette, hogy szerinte nagyon könnyen megnyerik majd a pert.

hirdetés

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!