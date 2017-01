Boris Johnson kiakadt Trump rendeletére

„Megvédjük a brit állampolgárok jogait és szabadságjogait itthon és külföldön egyaránt. Megosztó és helytelen az állampolgárság alapján való megkülönböztetés!” – ezt írta ki a Twitter-falára vasárnap kora délután Boris Johnson brit külügyminiszter, ami felfogható a Trump-féle beutazási tilalom elég határozott bírálatának.

A brit online sajtóban ugyanis a vasárnap folyamán egyre-másra jelennek meg azok az esetek, amikor brit állampolgároktól (kettős állampolgárokról van szó, akik a tilalommal sújtott hét muszlim ország állampolgárai is) tagadták meg a be- vagy átutazást az amerikai hatóságok. Köztük van Nadhim Zahawi, a brit konzervatív párt iraki születésű parlamenti képviselője is, ami igencsak megnehezíti a kormányzó párt dolgát.

A brit Liberális Demokrata párt és a Munkáspárt máris követeli, hogy Donald Trump később esedékes nagy-britanniai látogatását mondják vissza.

Johnson egyébként már külügyi programbeszédében a Trump-féle populáris politikától eltérő irányvonalat szabott a brit külpolitikának, amelynek hangsúlyozottan oroszellenes éle eleve törésvonalat sejtet a két ország külügyi elképzelései között. (Johnson beszéde különutas brit politikát vetít előre? – vetettük fel a programbeszédről szóló decemberi cikkünkben.)

A brexitre készülődő Egyesült Királyság kormányának viszont rosszabbkor nem is jöhetett Trump elnöki rendelete.

Az Egyesült Királyság ugyanis az Európai Unióból való távozást előkészítendő nagy erőfeszítéseket tesz a jövőbeni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok és politikai partnerség kiépítésére. Ezt tükrözi Theresa May amerikai, majd törökországi útja (ahol máris hadiipari együttműködést kötött Ankarával).

A brit miniszterelnök szombaton még kínos csendbe burkolózott a bombaként robbanó amerikai intézkedésekről, de vasárnap már diplomatikusan megfogalmazott bírálatot tett közzé.

Mivel a retorziók brit állampolgárokat, köztük prominens személyeket is érnek, elkerülhetetlen lesz valamiféle diplomáciai súrlódás az USA és az Egyesült Királyság között.

Friss hír, hogy az ellenzék máris Johnson tetemrehívására készül a parlamentben, és a Munkáspárt árnyék-külügyminisztere, Emily Thornberry intéz hozzá hétfőn azonnali kérdést.