Brexit: rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós vezetők

Rendkívüli csúcstalálkozót tart április 29-én az Európai Unióban maradó huszonhét tagállam vezetője a brit kiválási tárgyalások előkészítésével összefüggésben – tudatta Twitter-oldalán Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

I will call #EUCO on 29/4 to adopt EU27 Brexit Guidelines. Priority must be certainty, clarity for all: citizens, companies & member states.