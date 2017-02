Browder: Putyin a NATO-t akarja szétverni

„Most még inkább meg akarhat gyilkoltatni Vlagyimir Putyin, hogy már az Egyesült Államok sem fenyegeti” – jelentette ki egyebek között a Mandinernek adott interjújában Bill Browder volt befektetési bankár, emberi jogi aktivista. A beszélgetés apropója, hogy az ötvenkét éves férfi könyve, a Vörös jelzés – Hogyan lettem Putyin első számú ellensége nemrég jelent meg magyar fordításban. Browder állítása szerint saját történetét írta meg, hogy ha meggyilkolnák, mindenki tudja, ki volt a megbízó.

A borzalmasból a rossz felé

A volt bankár nagyapja, Earl Browder még az Egyesült Államok kommunista pártját vezette a harmincas években, unokája így lázadásból is a kapitalizmus felé fordult. A Stanford Egyetemen végzett, kelet-európai befektetésekkel foglalkozott, hogy végül Moszkvába költözzön, és ott részt vegyen a kuponos privatizációban is. 1996-ban létrehozott befektetési alapja, a Hermitage 2007-ig 2700 százalékos hozamot tudott elérni.

Browder a Mandinernek kifejtette: akkoriban az embernek lehetősége volt, hogy megtízszerezze a befektetéseit Oroszországban. Állítása szerint viszont személyesen nem volt része 1996-ban Jelcin újraválasztatásában, még ha nem is volt ellenére. „Az én szempontom befektetőként az volt, hogy ha Oroszország a borzalmasból a rossz felé mozdul el, az nekem jó. Ez meg is történt. A gond az volt, hogy aztán a rosszból újra borzalmas lett” – jelentette ki. Ennek ellenére első három évében még ő is úgy látta, Vlagyimir Putyin jó irányba indult el.

Amerikai törvényért lobbizott

A Hodorkovszkij-ügy kirobbanása után mégis kirobbant a konfliktus köztük, 2005-ben pedig Browdert nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem engedték be Oroszországba. A cégeknél házkutatást tartottak, a befektetési bankárt pedig adócsalással vádolták meg. Egyik ügyvédje, Szergej Magnyitszkij Oroszországban maradt, ami az életébe került: 2009-ben meggyilkolták a börtönben. Az ügyben nem indítottak eljárást, sőt az ügyvédet halála után ítélték el csalásért. Browder ellen körözést is kiadtak, amelyet az Interpol rendkívül gyorsan szüntetett meg.

Browder válaszcsapásként lobbizott a 7750-es amerikai elnöki proklamáció elfogadásáért. „Ha lehetőség van arra, hogy a bűnelkövetőknek legalább országukon kívül következményekkel kelljen számolniuk, akkor azt a lehetőséget meg kell ragadni. […] Még mielőtt elfogadták volna a törvényt, épp az újraválasztása után Putyin kiadott egy külpolitikai irányelvet, amelynek hangsúlyos pontja volt, hogy megakadályozza a Magnyitszkij-törvényt Amerikában. Amikor mégis elfogadta a kongresszus, Obama elnök pedig aláírta, Putyin válaszképpen megtiltotta, hogy amerikaiak orosz gyerekeket fogadjanak örökbe – beteg gyerekek nem jutottak így ellátáshoz” – fejtette ki most a Mandinernek Browder.

Szóba kerültek az oroszok elleni gazdasági szankciók is: a volt befektetési bankár szerint gyenge érv, hogy így Magyarország is üzlettől eshet el. Szerinte fontosabb, hogy ez megakadályozta az újabb orosz agressziót, és úgy látja, Putyin célja a NATO szétverése, így mindenki érdeke a szankciók fenntartása.

Browder sem szent

Érdemes ugyanakkor elolvasni a New Republic 2015-ös cikkét is, melyben arról írnak: attól még, hogy valaki Putyin ellen küzd, nem válik szentté. Ebből kiderül, hogy Browder sem tudja időnként bizonyítani szavahihetőségét, és az adócsalási ügye sem feltétlenül koholt, a felhozott vádakból valóban elkövethetett több mindent.