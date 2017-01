Büntetnék az ukrán nyelv „nyilvános meggyalázását”

Rendkívül szigorú nyelvtörvénytervezetet terjesztettek be az ukrán parlamentben különböző, köztük kormánypárti frakciók képviselő, amely alapján büntetőjogi felelősségre vonással és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanák az ukrán nyelvvel szembeni tiszteletlenséget.

Az előterjesztést több mint harminc képviselő írta alá, köztük a parlament egyik alelnöke, Okszana Sziroid, továbbá egy képviselő az államfő mögött álló Petro Porosenko Blokkjából.

A tervezet előírná, hogy az állami rendezvényeken, az állami szervek hivatalos irataiban, továbbá a fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél és az államhatáron kötelező az ukrán nyelv használata.

Ezenkívül államfő, miniszterelnök, kormánytag, parlamenti képviselő, valamint utóbbiak tanácsadói csak olyan személyek lehetnek, akik jól beszélik az államnyelvet. A parlament plenáris ülésein és a bizottságokban is kötelezővé tennék, hogy csakis ukrán nyelven szólalhatnak fel a honatyák.

Az Ukrajnában bejegyzett lapokban, továbbá a televíziókban és a rádiókban szintén csak az államnyelv használatát engedélyeznék. A jelenleg hatályos törvény annyit ír elő, hogy a televíziók és rádiók műsorában legalább 60 százalékban ukrán nyelven kell folyni a műsornak.

Mikola Knyazsickij, a parlament kulturális bizottságának elnöke ugyanakkor a Facebookon arról számolt be, hogy jelenleg három nyelvtörvénytervezet is van a bizottság előtt. Szavai szerint a testület igyekszik ezekből egy kompromisszumos, elfogadható változatot a törvényhozás elé terjeszteni. Hozzáfűzte, hogy az egyik tervezet a kisebbségi nyelvek használatával is foglalkozik.

Knyazsickij hangsúlyozta, hogy olyan törvényjavaslatot szeretnének beterjeszteni, amellyel az ukrán állampolgárok többsége elégedett lesz, és amely megfelel a nemzetközi normáknak.