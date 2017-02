Csak idő kérdése volt az ír kormányválság

Az ír közszolgálati televízió teszi dolgát, és felderíti a hatósági visszaéléseket - Keserű Szent Patrik nap vár a kormányfőre

Kuthi Áron, 2017. február 22., szerda

Az igazság előbb-utóbb úgyis kiderül, de csak ritkán adódik a fejlett demokráciákban, hogy ez a hatalom bukásához is vezet. Márpedig most egy kínos lelepleződés miatt Írországban kormányfőcsere várható, de még akár előre hozott választás is elképzelhető.