Dániában keresik a berlini merénylőt

Mit tudunk eddig?

Kamion hajtott hétfő este az egyik legnagyobb berlini karácsonyi vásár területére, 12 ember meghalt, 48-an megsérültek.

Egy tunéziai állampolgárt, a 24 éves Anisz Amrit gyanúsítják, aki a körözés szerint 178 centiméter magas, nagyjából 75 kilogramm tömegű, a haja fekete, a szembe barna. A férfit egyszer már letartóztatták Németországban, de elengedték.

Kedd este az Iszlám Állam magára vállalta a merénylet elkövetését.

Csütörtökön házkutatásokat tartottak Németországban, és a dán rendőrség is keresi a tunéziai férfit.

Német sajtóértesülések szerint megtalálták Amri ujjlenyomatát a kamion ajtaján.

A dán rendőrség a kelet-jyllandi Grenaa kikötőjében kereste a tunéziai férfit, Anisz Amrit, akit a gázolásos merénylet elkövetésével vádolnak, írja a Dagens Nyheter svéd lap.

A hatóságok megerősítették, hogy nagyszabású rendőri akciót hajtottak végre a dán városban. Közölték, hogy a rendőrségnek egy szemtanú jelezte, hogy a Svédországba tartó Stena Line kompjárat közelében látta a körözött férfit. Az egyik hajót is átkutatták az éjjel. Egyelőre nem találták meg a feltételezett merénylőt, arra utaló jelek sincsenek, hogy valóban Dániában lenne, de a keresést nem hagyják abba.

A helyi rendőrség arról is tájékoztatott, hogy független, hiteles források is megerősítették a jelzést.

Német médiaértesülések szerint megtalálták Amri ujjlenyomatát a támadáshoz használt kamion ajtaján.

Nyomravezetői díj

Amriról azt feltételezik, hogy ő hajtott a tömegbe az egyik legnagyobb berlini karácsonyi vásár területén hétfő este. A merényletben 12 ember meghalt, 48 megsérült. A 24 éves férfi a körözés szerint 178 centiméter magas, nagyjából 75 kilogramm tömegű, a haja fekete, a szeme barna. A férfit egyszer már letartóztatták Németországban, de elengedték.

Százezer eurós nyomravezetői díjat ajánlott fel a német rendőrség annak, akinek információja van a merénylő hollétéről.

A támadást az Iszlám Állam vállalta magára, a német hatóságok azonban egyelőre azt közölték, hogy nem jelenthető ki, valóban a terrorszervezet a felelős. A The New York Times amerikai napilap egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt írja, Anisz Amri a pokolgépek készítésének módját tanulmányozta az interneten, és közvetlen kapcsolatban állt a terrorszervezettel. A lap úgy tudja, a férfi szerepelt az Egyesült Államok berepülési tiltólistáján is.

Amri az eddigi adatok szerint kapcsolatban állt észak-rajna-vesztfáliai szalafistákkal, akikhez az áprilisban Essenben egy szikh templom ellen elkövetett robbantásos merénylet vádlottjait is sorolják. A Kölner Stadanzeiger című lap csütörtökön megszólaltatta az egyik vádlott védőjét, aki védence beszámolóját idézve elmondta, hogy tavasszal Ruhr-vidéki szalafisták körében lehetett hallani olyan tervekről, amelyek szerint teherautóval akarnak merényletet elkövetni Berlinben – írja az MTI.

Razziákat tartottak

A Bild eközben azt írta, a német államügyészség megerősítette, hogy elfogtak négy embert a berlini támadással kapcsolatban. A lap szerint úgy vélik, az érintettek kapcsolatban állhatnak a tunéziai férfival. Később a Reuters közölte: az államügyészség cáfolja, hogy az üggyel összefüggésben vettek őrizetbe négy embert. Azt azonban nem tagadta, hogy egy terrorellenes intézkedés részeként valóban elfoghattak embereket.

A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság szerint nemcsak Dortmundban tartottak házkutatásokat, hanem a térségben fekvő Emmerichben is egy menekültszálláson, ahol a Németországba menedékkérőként érkezett gyanúsított egy ideig lakott. Több forrás szerint Berlinben is tartottak razziákat, négy helyszínen, de nem fogtak el senkit.

Német lapjelentések szerint hónapok óta tervezhették radikális iszlamista körök a támadást, amelynek feltételezett elkövetője öngyilkos merénylőnek is ajánlkozott. A Der Spiegel úgy tudja, gyűlöletre uszító németországi muszlim hitszónokok telefonjainak lehallgatása során derült ki a közveszélyes iszlamistaként számon tartott Anisz Amriról, hogy hajlandó öngyilkos merényletet elkövetni. Azonban a rögzített beszélgetéseken nem tett eléggé egyértelmű kijelentéseket ahhoz, hogy őrizetbe vegyék.

Újra megnyitották a karácsonyi vásárt

Közben a berlini Breitscheidplatzon délelőtt újra megnyitották a karácsonyi vásárt, amelyen a kamion a tömegbe hajtott. A vásár védelmét beton terelőelemekkel erősítették meg. Az áldozatok iránti tiszteletből díszkivilágítás és hangos zene nem lesz a vásáron. A téren álló Vilmos császár-emléktemplomban nyitás előtt az árusok szervezésében imádságot tartottak. Délig a piaci pavilonok nagyjából fele nyitott ki.

Újra megnyitották a karácsonyi vásárt a berlini Breitscheidplatzon Fotó: Tobias Schwarz / Europress/AFP

Az egyik halálos áldozat izraeli

Izraeli halálos áldozata is van a három nappal ezelőtti berlini gázolásos merényletnek – közölte csütörtök reggeli híradásában az izraeli tízes tévécsatorna. Éjjel azonosították a Breitscheidplatzon történt merénylet áldozatai között a merénylet óta eltűnt izraeli turista, Dália Eljákim holttestét. A helyi izraeli nagykövetség megkezdte az előkészületeket Izraelbe szállítására. Az Izraelben, Herzlián élt hatvanéves nő férje, a vele egykorú Rami Eljákim súlyosan megsérült, már kétszer megoperálták. A követség szóvivője elmondta, hogy az orvosok lélegeztető gépen tartják, de nincs életveszélyben.

A házaspár huszonéves fia és lánya már kedden Berlinbe utazott, eddig azt remélték, hogy az azonosítatlan, súlyos sebesültek között találják meg édesanyjukat, de végül az ismeretlen halálos áldozatok között lelték meg. DNS-mintájukkal segítették a német rendőrséget édesanyjuk azonosításában.

