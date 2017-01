Donald Trumpot ostorozta Meryl Streep

A 67 éves színésznő a Golden Globe-díj-átadón politizált, miközben Trump stábja ellentámadásba lendült hackerügyben.

A tiszteletlenség tiszteletlenséget szül, az erőszak erőszakot. És amikor a hatalmasok arra használják pozíciójukat, hogy másokkal erőszakoskodjanak, mindannyian veszítünk – ezekkel a szavakkal ment neki a Golden Globe-díj-átadón Donald Trump megválasztott elnöknek Meryl Streep.

Bár az életműdíjjal kitüntetett színésznő nem említette név szerint Trumpot, a mintegy hat percig tartó, politikával átitatott beszédét lehetetlen volt félreérteni. Streep konkrétan egy 2015-ös eset miatt kritizálta a hamarosan hivatalba lépő elnököt. Sokak szerint Trump akkor egy beszédében a The New York Times mozgássérült munkatársából űzött gúnyt, igaz, az elnök következetesen cáfolta, hogy valóban az újságíró hátrányos helyzetén viccelődött volna.

„A szívem szakadt meg, amikor láttam, azóta sem megy ki a fejemből” – emlékezett vissza az említett beszédre Streep. Hozzátette, egy ilyen cselekedet az egész társadalomra árnyékot vet.

Ha azt a késztetést, hogy másokat megalázzunk, valaki a közéletben testesíti meg, egy hatalommal bíró valaki, az mindenkinek az életébe átszivárog. Hiszen ezzel gyakorlatilag felhatalmazást ad másoknak, hogy ugyanezt csinálják – folytatta az amerikai színésznő.



A The New York Times rövid telefonos interjúban reagáltatta a beszédre Donald Trumpot, aki közölte: bár nem látta a színésznő beszédét, Merly Streep egy igazi Hillary-rajongó, ezért nem is várt tőle mást.

Nem lep meg, hogy a filmvilág liberálisaitól érkezett támadás – fogalmazott Streep beszédéről Trump. A megválasztott elnök ismét leszögezte: soha nem viccelődött a mozgássérült újságíró, Serge F. Kovaleski hátrányos helyzetén.

Trump kommunikációs ellentámadásban

Mindeközben az Ovális Irodából hamarosan távozó Barack Obama sem dicsérte Trumpot. A leköszönő elnök az ABC News hírcsatornának adott tegnap interjút, s ebben arról beszélt, miként oktatta ki utódját. Elmondása szerint korábban közölte vele, a Fehér Házat nem lehet úgy irányítani, mint a családi vállalkozást.

Vannak világvárosok, pénzügyi piacok és rengeteg ember a földön, akik komolyan veszik azt, amit mond – célzott a Trump kijelentései nyomán kavart diplomáciai botrányokra Obama. Az interjú középpontjában azonban az Egyesült Államok hírszerző szervezeteinek jelentése állt. A pénteken nyilvánosságra hozott dokumentum heves vitát váltott ki az Egyesült Államokban, miután abban azt állítják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „befolyásolási kampányt” rendelt el a 2016-os amerikai elnökválasztás során. Amerikai demokrata párti politikusok erőteljes választ szorgalmaznak a jelentésre. Trump és hátországa ugyanakkor érzékelteti: szerintük a hatalomból távozó politikai elit hadműveletéről van szó, amellyel Donald Trump választási győzelmét szeretnék kétségbe vonni.

