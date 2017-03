Egy nigériai menekülttáborban robbantottak

Több öngyilkos merényletet követtek el szerdán egy északkelet-nigériai menekülttáborban, a támadásokban legalább négyen életüket vesztették, és tizennyolcan megsebesültek – jelentette a helyi média és a rendőrség.

A robbantásokat Borno szövetségi állam központja, Maiduguri egyik elővárosában, a Muna Dalti nevű táborban hajtották végre hajnali fél öt körül. A tábornak több tízezer lakója van, aki a Boko Haram helyi terrorszervezet erőszakcselekményei miatt keresett menedéket. Az ENSZ becslése szerint csaknem 800 ezren menekültek Maiduguriba a hadsereg és a Boko Haram közötti összecsapások elől.

Tijjani Lumani, a tábor koordinátora szerint négy robbanás rázta meg a létesítményt, az AFP francia hírügynökség viszont úgy értesült, hogy öt öngyilkos merénylő összehangolt támadásáról van szó. A DPA német hírügynökség is ez utóbbi információt erősítette meg, és húsz sebesültről, valamint nyolc halottról számolt be, utóbbiak között vannak a merénylők is.

A robbantások miatt több sátor is lángra kapott és tönkrement.

A történteket egyelőre egyetlen csoport sem vállalta magára, de valószínűsíthető, hogy a Boko Haram áll a támadások mögött. A terrorszervezet szombaton is merényletet követett el Maiduguriban, négy ember életét kioltva.

A Boko Haram már évek óta küzd egy iszlám kalifátus megteremtéséért a nyugat-afrikai ország többnyire muszlimok lakta, északkeleti részén. A konfliktusnak eddig legalább 20 ezer halálos áldozata van, és 2,6 millióan váltak a harcok miatt földönfutóvá. A dzsihadisták tevékenysége és a szárazság nyomán a térségben több millió ember szenved az élelmiszerhiány miatt is.

A terrorcsoport harcosai 2014-ben kiterjesztették támadásaikat a szomszédos Kamerun, Niger és Csád területére is.