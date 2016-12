Egyre több migráns távozik Németországból

Idén január és november között mintegy 55 ezer migráns távozott Németországból, miután elutasították menedékkérlemét – jelentette a Süddeutsche Zeitung. A német lap kormányzati statisztikákra hivatkozva azt is jelezte, tavaly, amikor mintegy 1,1 millió fő érkezett az országba, ugyanez a szám mindössze húszezer volt.

A távozók számának növekedését a menedékügyi szabályok szigorodásában látják. Az adatok szerint – amelyet a brit The Guardian napilap is idézett – a visszafordulók legtöbbje albán, szerb, iraki, koszovói, afgán és iráni. Azok egyébként, akik menedékkérelmük elutasítását követően önként visszatérnek hazájukba, egyszeri, akár 3000 eurós támogatást is kaphatnak a német államtól.

A december 27-ei állás szerint 54 123 elutasított vagy a menedékjog megszerzésére csekély eséllyel pályázó menedékkérő kap támogatást a kormány önkéntes hazatérést és újrakezdést szolgáló programja (REAG/GARP) révén, nekik összesen 21,5 millió eurót ítéltek oda – mondta a berlini kormányszóvivői tájékoztatón Harald Neymanns, a belügyminisztérium szóvivője, pontosítva a Süddeutsche Zeitung beszámolóját.

A szóvivő elmondta, hogy egyelőre csak a támogatottak számáról vannak adatok a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) együttműködésben zajló hazatelepítési programból, az önkéntesen hazatérők tényleges száma pedig később derül ki. Ezért az adatokat nemigen lehet összevetni azzal a kimutatással, miszerint tavaly mintegy 35 500 menedékkérő tért vissza a hazájába önként. Az viszont biztos, hogy az idén ennél sokkal többen lesznek.

Az idén a kitoloncolások száma is emelkedik, a belügyminisztérium korábban közölt adatai szerint november végéig 23 750 elutasított menedékkérővel szemben hajtották végre az ország elhagyására kötelező menekültügyi hatósági határozatot, míg tavaly egész évben 20 888 elutasított kérelmezőt toloncoltak ki.

A múlt heti berlini terrortámadás után – a karácsonyi vásáron egy lopott lengyel kamionnal a tömegbe hajtott, és 12 személlyel végzett a tunéziai származású Anisz Amri – ismét komoly bírálatok érték Angela Merkel kancellár migrációval kapcsolatos politikáját. Főleg, hogy kiderült, az Iszlám Állammal is kapcsolatba hozható berlini merénylő is olyan személy volt, akinek menedékkérelmét elutasították a német hatóságok.

A 2017. szeptemberi német parlamenti választások közeledtével – miként erre több lap is emlékeztetett – úgy tűnik, Merkel is csiszol korábbi álláspontján. A kancellár már arról beszél, elsősorban azokra kell koncentrálni, akik valóban háború sújtotta régiókból menekülnek. Egyúttal választói támogatást kér ahhoz, hogy a német hatóságok visszatoloncolhassák azokat a személyeket, akik olyan országból próbálnak meg menedéket kérni, ahol egyébként se háború, se egyéb konfliktus nem indokolja a menekülést.

