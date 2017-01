Elfogták az isztambuli merénylet gyanúsítottját

Elfogta a török rendőrség hétfőn este a 39 halálos áldozattal járó szilveszteri isztambuli merénylet elkövetőjét – számolt be az MTI.

Abdulkadir Masharipovot Isztambul Esenyurt nevű nyugati külvárosában kapták el – írja a BBC. A világhálón már egy kép is keringeni kezdett, melyen meg nem erősített források szerint a gyanúsított látható. A felvételen jól látható, hogy a férfi arcát sebesülések borítják és pólója is véres. Helyi források szerint ez azért van, mert ellenállt a hatóságoknak. Sőt, a török NTV már egy videót is közzé tett honlapján, melyen a gyanúsított látható rendőrök gyűrűjében. Az Anadolu hírügynökség szerint rajta kívül egy kirgiz férfit, és három nőt is letartóztattak. Kihallgatása előtt egészségügyi ellenőrzésen is átesett.

A török hatóságok korábban üzbég származású Abdulkadir Masharipovként azonosították a szilveszter éjszakáján, az isztambuli Reina nevű klubban 39 emberrel végző terroristát.

2017. január 3-án közreadott dátummegjelölés nélküli kép a január 1-i isztambuli merénylet feltételezett elkövetőjéről az isztambuli Taksim tér közelében

A támadás után a rendőrség hajtóvadászatot indított a tettes után, január 15-én találtak is egy házat, melyet használhatott, benne 15 ezer dollár készpénzzel, melyet már nem tudott magához venni.

Azt feltételezték, hogy Masharipov támadás után egy biztonságos helyen keresett menedéket, ahol csatlakozott hozzá felesége, és négy éves fia is. Feleségét később a rendőrség megtalálta, az asszony azt állította, semmit nem tudott a terrortámadásról, férje pedig egyszerűen búcsút mondott, és magával vitte gyermeküket. Sajtóértesülések szerint fia most, elfogása idején is mellette volt.

Hétfő reggel egyébként Numan Kurtulmus miniszterelnök-helyettes még arról beszélt, hogy a szilveszteri terrortámadás profin megtervezett volt, és egy külföldi titkosszolgálat is részt vehetett benne. Azt ugyanakkor nem ecsetelte, hogy melyik országra gondolt.

A támadásért az Iszlám Állam vállalta magára a felelősséget, megtorlásképpen Törökország szíriai beavatkozásáért.