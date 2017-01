Nyolcvankét éves korában elhunyt Roman Herzog egykori német szövetségi elnök – erősítette meg kedden a berlini szövetségi elnöki hivatal.

Herzog 1994 és 1999 között töltötte be az államfői tisztséget, Németország újraegyesítését követően őt választották először szövetségi elnökké.

A német politikus 1970-ben csatlakozott a Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU), 1979-től a párvezetőség tagja volt. Baden-Württemberg tartomány kormányában kulturális és sportminiszteri, majd belügyminiszteri tisztséget töltött be. 1984-től a szövetségi alkotmánybíróság elnökhelyettese, 1987-től pedig elnöke volt.

Joachim Gauck jelenlegi német államfő „előremutató bátorsággal bíró, meghatározó személyiségként” méltatta elhunyt politikustársát. A Herzog özvegyéhez, Alexandra Freifrau von Berlichingenhez írt gyásztáviratában Gauck a társadalmi összetartást alakító erőként jellemezte a volt elnököt.

Az egyenes embereként ismert Herzog többször ostorozta a németeket. „A nép nem hajlandó megmozdulni” – mondta 2008-ban a Bild című német napilapnak adott interjújában. Bár hajlik a reformokra, „politikai vezetésre, valódi karizmára van szükség mobilizálásához” – kifogásolta.

Az evangélikus vallású, bajorországi születésű politikus Németország újraegyesítése után a megújulást és a politikai lövészárokháború befejezését sürgető szavaival nagy népszerűségre tett szert. Herzog érdemének tudják be azt is, hogy gazdasági reformokra ösztönözte hazáját, és hangsúlyozta a holokausztra való emlékezés fontosságát is.