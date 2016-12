Éljen soká II. Erzsébet!

Nem nyit ki a tőzsde, sem a bankok, az állami televízió hetekre törli az összes szórakoztató műsorát, többnapos munkaszünetet rendelnek el. Ez, és még sok más felfordulás is várható II. Erzsébet brit uralkodó halála esetére. Nem szólva arról, hogy az Egyesült Királyság Isten óvja a kegyes királynőt kezdetű himnuszát is át kell írni, hiszen a monarchia következő uralkodója egészen biztosan férfi lesz.

Itt persze még egyáltalán nem tartunk, egyelőre arról szóltak a hírek, hogy II. Erzsébet erős megfázás miatt karácsony napján nem ment el a norfolki birtokán található templomi szertartásra. Családja attól még ott volt Sandringhamben, és legfeljebb valamivel több érdeklődő gyűlt össze az utcán megnézni, ahogy a kilencvenöt éves férj, Fülöp, Edinburgh hercege egyedül baktat fel a lépcsőkön.

Megbetegedése ezúttal viszont a bulvárlapok szintjén túl is hírértékkel bír, ugyanis Erzsébet nagyon ritkán betegeskedik, és mindig erősen ragaszkodik hozzá, hogy gyengélkedés esetén is ellássa feladatait. Harminc év után most először történt meg, hogy a karácsonyi szertartástól távol marad. Ugyanakkor a hatvannégy éve trónon lévő uralkodó fokozatosan egyre több feladatot ad át utódjának, fiának, Károly hercegnek. Ez elsősorban hivatalos uralkodói protokollok ellátását jelenti, ami egyúttal több médiamegjelenést is biztosít Cambridge hercegének. Előfordult viszont olyan is, hogy Kate Middletonra, Vilmos herceg feleségére bízott hasonló feladatot. 2014-ben Kate-et küldte Máltára, hogy képviselje a királyságot a kis ország függetlensége kikiáltásának ötvenedik évfordulóján rendezett ünnepségen.

A királynő rendes életvitelétől való minden egyes kis eltérés egyre nagyobb sajtóvisszhangot kap, hiszen a tizenharmadik miniszterelnökét fogyasztó kilencvenéves uralkodó a kilencven évnél öregebb briteken kívül minden egyes állampolgárnak végigkísérte életét, létezése egybeforrott a mindennapokkal, és még azoknak is meghatározza brit mivoltát, identitását, akik megrögzötten monarchiaellenesek, és a pokolba vagy a történelem süllyesztőjébe kívánják a királyi családot. Ennek ellenére úgy tűnik, a Windsor-ház uralkodása együtt jár a jó erőnléttel és magas korral. Hasonlóan több generáció számára volt meghatározó személy a Queen Motherként emlegetett királyné, Erzsébet 102 éves korában elhunyt édesanyja, aki VI. György felesége volt.

Bárhogy is lesz, a Buckingham-palotában készen áll a terv arra, hogy mi a teendő az uralkodó halála esetén. Meghatározott protokoll szól például arról, hogy a személyzet nagy részét ilyenkor haza kell küldeni, a lobogókat hány napra félárbócra kell engedni, és a halált, ha az éjszaka következik be, mikor kell bejelenteni. Ezzel kezdetét veszi a hídnak nevezett átmeneti, áthidaló időszak, vagyis interregnum, amely a temetés és a koronázás szervezését takarja. Ezalatt megalakul az örökösödési tanács, amely informálisan máris az első számú utódot, valószínűleg majd Károly herceget tekinti uralkodónak. A BBC közszolgálati csatorna van kijelölve arra, hogy legelőször hírét vigye a halálnak, a köztelevízióban időközönként el is próbálják a bejelentést. Erre annál is inkább szükség van, mert az Anyakirályné halálakor 2002-ben a bemondó véletlenül vörös nyakkendőt viselt, azóta még jobban szigorították a közszolgálati öltözködési protokollt. De pár éve előfordult olyan is, hogy egy műsorvezető egy ilyen stúdiópróbát látva nyomban világgá kürtölte Twitter-csatornáján, hogy meghalt II. Erzsébet.

A britek többsége a királynő unokáiig bezárólag kívülről fújja az öröklési sorrendet, de onnan már bizonytalanabbak. Szerencsére törvény határozza meg, hogy ki kerülhet a királyi székbe. Erzsébet halála után fiát, Károly walesi herceget illetné meg a trón, utána tőle és a néhai Diana hercegnőtől született fiukra, Vilmosra szállna a korona. Testvérét, a 32 éves Harry herceget a trónöröklésben megelőzi még Vilmos két gyereke, a három éves György és a másfél éves Sarolta is, így ő csupán az ötödik jelenleg ebben a szigorúan meghatározott sorrendben. Ám a két kisgyermek sem veheti biztosra, hogy valamikor majd a trón közelébe, vagy egyenesen a trónra kerülhet, mert ott van még például Erzsébet legfiatalabb fiának, Edvárdnak Jakab nevű fia, aki jelenleg bár csak tizedik az öröklési rendben, de 2007-ben született. Egy genealógus évekkel ezelőtt egyenesági leszármazottak mentén 4900 fősre bővítette a királyi család öröklési sorrendjét, tehát jelenleg ennyien hordozzák magukban a brit uralkodói potenciált, természetesen csupán elméleti alapon. A sorrendet ugyanakkor maga Károly herceg is felboríthatja. Felröppent már többször is, hogy Diana hercegnővel felbomlott házassága, nőügyeinek a közvéleményben nem múló emléke miatt lemond a trónról, és átadja a sármos, rátermett, gyönyörű feleséggel rendelkező fiának, aki egyben rendkívül jól mozog karitatív és diplomáciai ügyekben is.

Uralkodóváltás esetére tetemes kiadások elé néz a monarchia, bár azt mondjuk, teljes képtelenség kimutatni, hogy eközben az Európai Unióból való kiválás nem hozza-e be esetleg a mindenképpen bekövetkező anyagi kiesést. Számítások szerint két munkaszüneti nap – mert a gyász és az új uralkodó koronázásának napja is az lesz – az adott évben minimálisan 2 milliárd font kiesést jelent a nemzetgazdaságnak. Ráadásul az események szervezése nem kizárólag a királyi, hanem az állami kasszát is megterheli, ha csak az utcai rendezvényeknél szolgálatot teljesítő rendfenntartók túlóráira gondolunk.