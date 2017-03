Előzetesben marad a londoni merénylet két gyanúsítottja

Két ember előzetes letartóztatásban marad a szerdai londoni merénylettel kapcsolatban – írja a CNN a londoni Metropolitan Police-ra hivatkozva. Az 58 és 27 éves gyanúsítottakat még csütörtökön tartóztatták le kilenc másik emberrel. Ezek közül hetet elengedtek, kettő pedig óvadék ellenében szabadlábon van. Mark Rowley, a brit terrorelhárítás egyik legtapasztaltabb rendőre azt nyilatkozta: még mindig kérdéses, hogy Khalid Masood egyedül, terrorista propaganda hatására cselekedett-e, vagy konkrét támogatást és utasítást is kapott másoktól.

Mint korábban írtuk, a brit The Guardian azt írja, a támadó 1964-ben, karácsonykor született. Állítólag korábban számos bűncselekmény – köztük fegyverbirtoklás és súlyos testi sértés – miatt is elítélték, börtönben is volt. Meg nem erősített értesülések szerint az 52 éves férfi születési neve Adrian Elms, de a BBC arról számol be, hogy a rendőrség szerint több álnevet is használt.

A BBC úgy tudja, Khalid Masood Birminghamben bérelte ki azt a Hyundait, mellyel elkövette a merényletet. A bérlés során tanárnak mondta magát, ám valójában sosem dolgozott pedagógusként. A rendőrség közölte, Masood először 1983 novemberében, rongálás miatt került a rendőrség látókörébe.

A szerdai terrorcselekményben sokan megsérültek, többségük akkor, amikor Masood járművével nagy sebességgel, több mint 250 méter hosszan végiggázolt a parlament melletti Westminster híd zsúfolt járdáján.

A halálos áldozatok száma a korábbi híradásokban többször is változott, az első beszámolók négy halottról szóltak, majd elhangzott az is, hogy öten vesztették életüket. Csütörtökön ismét négy halottról számolt be rendőrség, majd ez a szám emelkedett ismét ötre csütörtök este.