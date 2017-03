Elsőként Hawaii támadta meg Trump új rendeletét

Elsőként Hawaii amerikai szövetségi állam támadta meg Donald Trump új elnöki rendeletét a bevándorlás átmeneti szigorításáról.

Hawaii egyik szövetségi bíróságán helyi idő szerint kedden este nyújtották be a keresetet, amely formailag az első elnöki rendelet ellen már benyújtott kereset megújítása.

Hawaii állam a keresetet változatlanul a hawaii imám, Ismail Elshikh által vezetett Muszlim Szövetség mint felperes nevében nyújtotta be. Elshikh imám azzal a kifogással él, hogy az új elnöki rendelet felfüggeszti új vízumok kiadását hat országból érkezők, köztük szíriaiak számára, és az imám anyósa és családtagjai szíriaiak, jelenleg is Szíriában élnek, tehát nem kaphatnak most vízumot családlátogatáshoz sem.

A keresetet sem Hawaii, sem pedig a washingtoni igazságügyi minisztérium egyelőre nem kommentálta. A kontinentális Amerikától viszonylag messze eső, több szigetből álló Hawaii egy washingtoni ügyvédi irodát bízott meg az ügy képviseletével, és a keresetben megfogalmazottak szerint március 15-re szeretne meghallgatást az ügyben.