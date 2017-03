Erdogan lecsapott, kitiltották a holland nagykövetet

Törökország kitiltja a holland diplomatákat és más tisztviselőket, miután a parlamenti választásra készülő Hollandia megtagadta, hogy területén török politikusok az áprilisi török népszavazásra buzdítsák a török bevándorlókat.

Numan Kurtulmus török kormányfőhelyettes, miniszterelnöki szóvivő azt is bejelentette, hogy országa felülbírálhatja az Európai Unióval tavaly nyélbe ütött migránsalkut. „Éppen azt tesszük, amit ők velünk. A krízis okozói felelnek azért, hogy rendbe tegyék a helyzetet” – fejtette ki Kurtulmus. Néhány órával a bejelentés előtt határozta el magát a török fél arra is, hogy az Európai Bíróságnál is keresni fogja igazát a kitiltási ügyben.

hirdetés

A lépés utáni legelső hírmagyarázatok szerint sem az ankarai holland nagykövet, sem más diplomáciai tisztviselők, sem kormánytagok nem repülhetnek be a török légtérbe.

Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt vasárnap náci maradványnak nevezte a holland kormányt, miután a Mark Rutte vezette kabinet nem engedte Rotterdamban kampányolni a török családügyi minisztert.

hirdetés

Az államfő egy héttel a holland diplomáciai háború kitörését megelőzően Németországot nácizta le azért, hogy több olyan rendezvényt is lefújtak a hatóságok, amelyen török politikusok az elnöki rendszer bevezetését célzó alkotmánymódosítás mellett kampányoltak volna.