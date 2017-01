Érvénytelen szavazatok: Trump vizsgálatot ígér

Nagyszabású vizsgálatot ígért Donald Trump annak az állítólagos választási csalásnak az ügyében, amely szerint milliók voksoltak jogosulatlanul a tavalyi elnökválasztáson – írja a BBC.com.

A friss amerikai elnök elmondta: a vizsgálat kiterjed majd arra, hogy kiket vettek nyilvántartásba két államban is a szavazáshoz, kik voksolhattak érvénytelen módon, illetve azt is megvizsgálják, hogy már régóta halott emberek is regisztrálva voltak-e potenciális választóként. „Az eredményektől függően fogjuk megerősíteni a választási eljárást” – közölte.

Trump szerint több mint ötmillióan szavaztak illegálisan Hillary Clintonra, de erről bizonyítékokat nem mutatott be. Mint ahogy ellenőrök és republikánus választási tisztviselők sem találtak a kulcsállamokban csalásra utaló jeleket.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője kedden elmondta, hogy az elnök és munkatársai által látott – de meg nem nevezett – tanulmányok adatai tanúskodnak erről. „Szerintem az elnök a rendelkezésére álló tanulmányok és információk alapján gondolja ezt” – fogalmazott a szóvivő, de hozzátette, hogy Trump elfogadja a választási eredményeket.

Donald Trump, a Republikánus Párt jelöltje az elnökválasztáson 304 elektori voksot gyűjtött össze, míg Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje csak 169-et. A választópolgárok által leadott összes szavazatot illetően azonban Clinton 2,9 millió vokssal többet gyűjtött össze, mint Trump.